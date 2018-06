Economía/Finanzas.- La CNMV multa a AndBank España con 440.000 euros por no actuar en el interés óptimo de sus clientes

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una sanción de 440.000 euros a AndBank España por infracción "muy grave", según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El supervisor ha decidido imponer una multa a la entidad "por no actuar en el interés óptimo de sus clientes y percibir incentivos no permitidos".

Esta infracción está tipificada en el artículo 284.1 de la Ley del Mercado de Valores, que califica de infracción "muy grave" el incumplimiento de la obligación de información y protección al inversor y que considera que las empresas de servicios de inversión no estarán actuando con diligencia y transparencia y en interés de sus clientes si, en relación con la provisión de un servicio de inversión o un servicio auxiliar, pagan o perciben algún honorario o comisión, o aportan o reciben algún beneficio no monetario que no se ajuste a lo establecido en las disposiciones que desarrollan la Ley.

En concreto, la CNMV consideraba que los clientes de varias entidades no habían sido informados adecuadamente sobre los productos entre los que podían decidir invertir, por lo que en el año 2015 tenían en sus carteras algunos productos que no eran los más beneficiosos para ellos en términos de rentabilidad.

La resolución que impone esta sanción de 440.000 euros únicamente es firme en la vía administrativa, pero podría ser recurrida en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Aunque AndBank España ha declinado comentar esta sanción, fuentes cercanas a la entidad han asegurado a Europa Press que esta multa, que corresponde a actuaciones que tuvieron lugar en 2015, no será recurrida.