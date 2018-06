Montoro, feliz por aprobar otros presupuestos "desde la oposición"

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El diputado del PP y exministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, se mostró feliz este jueves por la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 que se elaboraron cuando él todavía estaba en el Gobierno y cuya tramitación ha finalizado con una ministra de Hacienda del PSOE.

A su salida del Pleno del Congreso de los Diputados de este jueves, en el que quedaron definitivamente aprobados los PGE para 2018, Montoro se negó a hacer declaraciones a los medios al considerar que no tenía nada que decir, pero expresó su satisfacción por la aprobación de las cuentas públicas.

En concreto, el que fuera ministro de Haciendo durante los gobiernos de José María Aznar y de Mariano Rajoy destacó que durante sus periodos al frente del Ministerio ha logrado aprobar 15 presupuestos, presumiendo en tono jocoso de que estos últimos los ha aprobado "desde la oposición".

La tramitación de las cuentas públicas de 2018 han vivido una tramitación enmarcada en un contexto político muy singular. En primer lugar, fueron presentadas con cinco meses de retraso respecto a lo que marca la Constitución debido al bloqueo político derivado de la situación catalana, que, debido a la postura del PNV de no negociar los PGE hasta el levantamiento del artículo 155 en Cataluña, provocó que el Gobierno liderado por Mariano Rajoy no presentara el proyecto presupuestario mientras no contase con los apoyos necesarios.

Tras ello, una vez superado el bloqueo político por el escenario catalán y después de que el PP hubiera alcanzado los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos en el Congreso de los Diputados, llegó la moción de censura con la que Pedro Sánchez accedió a La Moncloa con el apoyo, entre otros, de varios socios presupuestarios del PP, como PNV y Nueva Canarias.

Sin embargo, Sánchez prometió que mantendría los Presupuestos tal y como fueron aprobados por el Congreso el pasado 23 de mayo. De esta forma, se dio la paradoja de que durante la tramitación en el Senado, el PP, autor de los PGE, presentó enmiendas para modificarlos, mientras que el PSOE, que los había rechazado, no presentó ninguna y asumió el proyecto elaborado por el anterior Gobierno.

De esta forma, cuando este jueves los Presupuestos quedaron definitivamente aprobados, los diputados del PP, ahora en la oposición, se pusieron en pie para aplaudir y felicitar a Montoro.

