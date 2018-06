La subida del salario mínimo de convenio a 1.000 euros supondrá alzas salariales de hasta el 20%, según Sordo

Afectará a más de 2,2 millones de trabajadores en 2020

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha afirmado que la subida de 1.000 euros del salario mínimo por convenio alcanzada en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) podría conllevar incrementos salariales en la mayoría de los convenios que estarían entre el 12% y el 20% y que, en algún caso concreto, podría suponer aumentos incluso de hasta el 38%.

Así lo ha señalado Sordo este jueves en un encuentro con los medios previo a la celebración del Consejo Confederal del sindicato en el que, previsiblemente, se ratificará el acuerdo de negociación colectiva.

Durante su intervención, el líder sindical también ha señalado que la implantación de los 14.000 euros anuales por convenio para 2020 afectará a más de 2,2 millones de trabajadores, en su mayoría jóvenes y mujeres.

Sordo cree que el acuerdo alcanzado con la patronal es "muy positivo", tanto por lo pactado como "por las puertas que este acuerdo abre en el marco de la negociación tripartita para poder abordar negociaciones que sirvan para corregir los problemas que le mercado laboral tiene en España".

Para el líder del sindicato, el acuerdo de negociación colectiva por sí solo no resuelve los problemas, "tiene que ir combinado de una acción sindical que fortalezca la negociación colectiva de los convenios en los próximos dos años y medio".

"Hay que planificar la negociación colectiva que queda pendiente de 2018 y, sobre todo, la de 2019 y 2020, de manera que las reivindicaciones recogidas sean la espina dorsal de las reivindicaciones de los sindicatos", ha apostillado.

El acuerdo, según ha señalado el líder sindical, sitúa a los agentes sociales "en una mejor situación" para abordar la negociación tripartita con el Gobierno de Pedro Sánchez y abre "una vía de diálogo sincera".

No obstante, Sordo ha hecho hincapié en que la apuesta del sindicato por el diálogo "no puede servir como un burladero para que el Gobierno evite decidir qué quiere hacer en el futuro con la reforma laboral".

"No se puede otorgar a la patronal el derecho de veto y ahí donde no se pueda llegar a acuerdo, el Gobierno no deberá ponerse de perfil y tendrá que buscar mayorías políticas suficientes para cambiar aspectos transcendentales reforma laboral", ha apostillado.

Sin embargo, Sordo es consciente de que esto se debe hacer por fases y ha asegurado que "malo sería que el Gobierno solo se comprometiese a legislar aquello que acuerde la patronal y sindicatos, porque eso es dar derecho de veto a las partes".

"O HAY REPARTO O HAY CONFLICTO"

El secretario general de CC.OO. ha asegurado que el eslogan de "o hay reparto o hay conflicto" sigue más vigente que nunca, porque, pese a que el sindicato le da una "oportunidad sincera, profunda y armada al diálogo social", no va a dejar de lado la acción sindical para que se consiga un reparto real de la riqueza.

Así, ha apostillado que las reivindicaciones recogidas en la AENC serán "la espina dorsal" de las reivindicaciones sindicales en los próximos dos años y medio. Respecto a la fecha de la firma oficial del acuerdo, pese a que Sordo ha asegurado que no hay fecha cerrada, ha afirmado que "es probable" que se realice el jueves que viene.

A partir de este punto, bajo su punto de vista, hay que abrir un marco de diálogo con el Gobierno y, especialmente, con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, "de inmediato" en el mes de julio para empezar a desentrañar el perfil de las cosas de las que quieren hablar.

VOTACIÓN DE LA AENC EN EL CONSEJO CONFEDERAL

El Consejo Confederal de CC.OO. se ha reunido para ratificar el acuerdo de negociación colectiva 2018-2020 que, junto a UGT, alcanzó el pasado lunes con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.

El acuerdo, que contempla, por cada año de vigencia, aumentos salariales cercanos al 2% más un 1% variable ligado a determinados factores, como productividad, resultados o absentismo injustificado, fue aprobado el martes por unanimidad en la Junta Directiva de la CEOE y será previsiblemente ratificado este jueves por la organización sindical que lidera Sordo.

Durante el Consejo Confederal también se votará la incorporación a la Ejecutiva Confederal de Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CC.OO. Euskadi tras el fallecimiento de Mercedes González Calvo.