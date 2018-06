Ccoo apunta que la mayoría de convenios subirán entre un 12 y un 20% con el salario mínimo de 1.000 euros pactado

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, señaló este jueves que la subida hasta 1.000 euros mensuales del salario mínimo en convenio pactada recientemente entre los sindicatos y los empresarios supondrá un alza entre un 12 y un 20% en la mayoría de los convenios colectivos.

Así lo indicó Sordo en una rueda de prensa convocada previamente al Consejo Confederal de CCOO en el que previsiblemente se ratificará el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en el que se inserta el pacto salarial, que ha sido acordado con las organizaciones empresariales.

Sordo destacó que la valoración que hace el sindicato del acuerdo es "muy positiva" por el contenido, que afecta fundamentalmente a mujeres, jóvenes y sectores "más precarizados", y por "la puerta que abre en el ámbito tripartido" con el Gobierno.

En concreto, el responsable de CCOO indicó que la implantación de un salario mínimo en convenio que alcance los 1.000 euros mensuales en 2020 afectaría a 2,2 millones de trabajadores y supondrá una subida salarial de entre el 12% y el 20% en la mayoría de convenios colectivos.

Mientras, en el caso de algunos convenios, el incremento sería superior, como es el convenio colectivo general de centros de servicios de atención a las personas con discapacidad, en el que el salario mínimo de convenio es de 10.197 euros y agrupa al mayor número de afectados, concretamente, a 200.000 personas, según Sordo. En este caso, la subida del salario mínimo en convenio hasta los 14.000 euros anuales pactados supondría un incremento de las nóminas del 38%.

No obstante, Sordo aclaró que el acuerdo "no resuelve los problemas" que tiene el mercado laboral español y que tiene que ir "combinado" con acción sindical. En este sentido, destacó que por parte de los sindicatos "sigue vigente" el lema de que "o hay reparto de la riqueza, o hay conflicto" y que las reivindicaciones recogidas en el AENC serán "la espina dorsal" de la estrategia sindical.

En el marco del diálogo tripartido con el Gobierno, Sordo dijo que se apostará por el diálogo en la negociación con el Ejecutivo y avisó de que esta postura "no puede servir como un burladero para evitar decidir" sobre la reforma laboral. Además, consideró que no se puede otorgar "derecho de veto a las partes" en la negociación, y ahí donde no se pueda llegar a acuerdos, "el Gobierno no se puede poner de perfil y tendrá que buscar mayorías políticas suficientes".

Sordo precisó que la firma de la renovación del que es ya el IV AENC será probablemente el próximo jueves, 5 de julio, y añadió que ese mes "tiene que servir para empezar" a trabajar con el Gobierno.

"Queremos cambios que no vengan para un rato, sino para definir un mercado de trabajo que no puede ser el que había en España en 2008", afirmó. Por otra parte, el líder sindical informó de que los órganos internos de la organización votarán hoy la entrada en la Comisión Ejecutiva de Mari Cruz Vicente como nueva secretaria de Acción Sindical, tras el fallecimiento de Mercedes González.

