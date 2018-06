Economía.- Los hogares españoles destinan el 27% de su presupuesto a costear su vivienda, según pisos.com

El alquiler requiere el 32% de los ingresos anuales medios de una familia, frente al 22% que precisa una hipoteca

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Los hogares españoles destinan el 27% de su presupuesto familiar al pago de la cuota hipotecaria o la renta de alquiler, según el estudio realizado por pisos.com tras la publicación de la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el análisis del portal inmobiliario, vivir de alquiler supone un esfuerzo económico para la familia mucho mayor que afrontar el pago de una hipoteca media. En concreto, el estudio asegura que el alquiler es la opción que deja menos dinero disponible para otros gastos, pues requiere el 32,07% de los 29.200 euros anuales medios por familia, frente al 22,02% de la hipoteca.

Por otra parte, mientras que en 2017 el pago de la vivienda suponía el 26,5% del presupuesto familiar, en 2018 este porcentaje ha ascendido hasta el 27,1%. De acuerdo a los resultados, si cada hogar dispone, de media, de 29.200 euros anuales, un alquiler obliga a los inquilinos a desembolsar 9.360 euros al año para pagar la cuota, mientras que los propietarios solo tienen que destinar 6.461 euros anuales para afrontar el pago de su hipoteca, una diferencia cercana al 45%.

En palabras del director de estudios de pisos.com, Ferran Font, los incrementos en los precios del alquiler "han desequilibrado el presupuesto de las familias españolas que no pueden enfrentarse a un pago de una hipoteca". No obstante, ha señalado, que en la cuota hipotecaria "no están contemplados otros gastos como los impuestos, la comunidad o la subida de los tipos de interés".

Además, Font ha añadido que el "leve" descenso que ha experimentado el porcentaje que las familias destinan al pago de la hipoteca demuestra

el "buen" momento que vive el mercado de la vivienda.

EL PRESUPUESTO, UNA CUESTION QUE DIFIERE POR AUTONOMIAS

Las diferencias de presupuesto para la vivienda se han acentuado hasta alcanzar el 17,8% entre la comunidad más cara, Madrid, y la más barata, Castilla-La Mancha. En concreto, existen seis comunidades que están por encima de la media nacional: Madrid (36,07%), País Vasco (35,49%), Baleares (35,22%), Canarias (32,12%), Cataluña (29,8%) y Comunidad Valenciana (29,32%), exactamente las mismas que lideran el

ranking del porcentaje destinado al alquiler.

En la otra cara de la moneda, los inquilinos que menos porcentaje destinan al alquiler viven en Castilla-La Mancha (22,28%), Extremadura

(23,02%), Murcia (24,15%), Galicia (24,26%), y Aragón (26,18%).

En el caso de las hipotecas, existen hasta nueve comunidades autónomas en las que las familias superan el porcentaje nacional del 22,14%, una cifra que ha experimentado una bajada de dos puntos porcentuales respecto al año pasado. En esta línea se encuentran los propietarios baleares (32,28%), vascos (31,97%), canarios (26,86%), madrileños (25,4%) y catalanes (24,5%) se unen los riojanos (23,78%), asturianos (23,41%), andaluces (22,67%) y cántabros (22,27%).

Por otro lado, los que menos porcentaje destinan a la hipoteca son los castellano-manchegos (14,26%), murcianos (15,17%), navarros (15,83%), aragoneses (16,89%) y extremeños (18,28%).