Hacienda confirma que elevará en breve la fiscalidad medioambiental

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó ayer que estudia una "fiscalidad medioambiental y tecnológica" en línea con las propuestas que provienen de Bruselas, con un fuerte componente verde que buscaría evitar "comportamientos agresivos con el medio ambiente".

Una fiscalidad que, según explicó Montero, se estructurará en parte a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica. Matizó que como en el conjunto de Europa, con esta nueva fiscalidad "del Siglo XXI", en palabras de la responsable de Hacienda, "no busca tanto una capacidad recaudatoria, sino evitar comportamientos de las empresas agresivos con el medio ambiente". Conocida es ya la intención del Ejecutivo de, entre otras medidas, equiparar la fiscalidad de gasolina y gasóleo.

Ante la pregunta concreta de la bancada popular de si va a subir los impuestos, la ministra estuvo esquiva. Puntualizó que aplicarán impuestos sobre actividades y servicios no incluidos actualmente bajo el sistema fiscal, aunque explicó que no se ha adoptado ninguna decisión al respecto. Sí fue clara a la hora de atacar al anterior Gobierno del Partido Popular, al que acusó de haber acometido 40 subidas de los tributos durante su mandato.

El Gobierno estará "en sintonía con la nueva fiscalidad de Europa y, fundamentalmente, dando respuesta a una fiscalidad propia del siglo XXI, en materia tecnológica, medioambiental o de aquellas cuestiones que, hoy por hoy, nuestro sistema no recoge". En el cajón, la recuperación de la tasa Google que ya dibujó el Ejecutivo del PP y la posibilidad de aprobar el impuesto a la banca que tanto disgusto provoca en el sector privado.

Montero, aún así, aseguró que considera "prematuro trasladar ninguna decisión", pues "no se ha adoptado, estamos en los preparatorios previos. No sé si alguien ha trasladado alguna decisión que aún no ha adoptado el Gobierno", subrayó en referencia a una posible subida de la imposición de la gasolina, filtrada a los medios de comunicación el día precedente. Lo único que aclaró que estudiará las propuestas de los diferentes ministerios. "Hace unos 20 días que estamos en el Gobierno y estamos revisando el conjunto", apostilló.

Financiación autonómica

Montero también aclaró que "en ningún caso Pedro Sánchez ha dicho que no se va a acometer la financiación autonómica. Lo que pasa es que ha sido transparente al dejar claro la complejidad de la situación". Pero dijo que es una prioridad de Hacienda poner las bases y buscar consensos para ir avanzando.