Hacienda advierte de que para la reforma de la financiación son necesarios acuerdos PP-PSOE y Gobierno-CCAA

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido de que para poder sacar adelante una reforma del modelo de financiación autonómica se debe "llegar al consenso" y alcanzar "un compromiso" entre el PP y el PSOE, pero, "previamente", otro entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Como respuesta a una interpelación urgente presentada por el PP en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Montero ha asegurado que trabajará "sin descanso" para intentar lograr ese consenso, para dotar a los ciudadanos de una mejora en la financiación de la sanidad, la educación, los servicios sociales o la dependencia.

El portavoz adjunto del PP en la Comisión de Hacienda del Congreso, José Vicente Marí, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haber tardado "ni una semana" en "frenar en seco" a su ministra en materia de financiación autonómica, en "desautorizar" a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y al resto de 'barones' socialistas --"hoy en franca rebelión"-- y en "desautorizarse a sí mismo".

"Mientras usted como consejera tenía todas las urgencias, ahora, ya como ministra, de urgencias nada", ha acusado Marí a Montero, y ha añadido que le han dado "la primera en la frente".

"LO URGENTE", QUE SÁNCHEZ FUERA PRESIDENTE

"Lo único verdaderamente urgente era que el señor Sánchez fuera presidente del Gobierno sin haber obtenido el respaldo mayoritario de los españoles en las urnas", ha continuado Marí, quien ha incidido en que el actual Gobierno está "al dictado" de "populistas y separatistas", y ha lamentado que desde la celebración de la Conferencia de Presidentes en enero de 2017 haya sido "imposible conocer una posición coherente y conjunta" del PSOE en financiación autonómica.

Marí ha preguntado a Montero si se compromete a no conceder "componendas" ni "tratos discriminatorios" sobre ninguna comunidad autónoma, y esta le ha contestado: "Claro que no se harán concesiones discriminatorias a ningún territorio. No tenga ninguna duda".

Montero ha reiterado, como ya ha hecho esta mañana al responder una pregunta parlamentaria de la portavoz adjunta de Ciudadanos (Cs) en la Cámara Baja, Melisa Rodríguez, que no podrán completar la reforma de la financiación autonómica en esta Legislatura porque deben "partir de cero". Según ella, el PP no puso "ni la primera piedra" en la negociación y no se puede hablar de que la cuestión se encuentre "siquiera en un estado embrionario".

PP DECÍA QUE NO SE PODÍA "ANTE EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA"

La titular de Hacienda ha insistido en que tanto el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro dijeron en más de una ocasión que "ante el desafío independentista" no era "el momento oportuno" de abordar la reforma del sistema de financiación.

Asimismo, le ha echado en cara a Marí no haber notado "ningún punto de autocrítica" en su intervención, y le ha preguntado por qué no acometió el PP la reforma de la financiación si estaba "todo tan llano".

Según ella, Sánchez se ha limitado a ser "realista" y, aunque ha admitido que el modelo de financiación estaba "caducado" desde 2013, también ha reprochado al PP no haber hecho "nada" hasta 2017. De esta manera, ha recordado que Rajoy se comprometió a reformar el modelo en 2017, pero que "nunca cumplió". Montero ha apuntado que los presidentes autonómicos tendieron su mano al jefe del anterior Ejecutivo en "un tema de Estado", pero que este únicamente promovió un comité de expertos sin ningún "trabajo político" que permitiese "articular una respuesta".

Por su parte, Marí ha señalado que si la reforma de la financiación no se emprendió en 2014 fue porque los recursos consolidados eran de 40.000 millones de euros menos que en 2007. "Ha obviado una cosa muy importante. Lo primero que había que hacer en 2011 era salvar a las administraciones territoriales de la quiebra", ha apuntado el 'popular', y ha agregado: "Lo que ha dejado estupefacto a todo el mundo es que el señor Sánchez abdique de su responsabilidad de seguir negociando".

'BARONES' DEL PSOE DECÍAN QUE SE HACÍA EN 30 DÍAS

"Había aquí 'barones' de su partido que venían y nos decían que se podía hacer en 30 días, que solo había que hacer política. Sánchez se va a dedicar a las fotos de las manos y los estiramientos", ha ironizado el diputado del PP.

Al respecto, Montero ha criticado que Marí haya hecho "un relato idílico" del Gobierno anterior, y que diga que el "Gobierno ilegítimo" de Sánchez "ha turbado la propuesta del PP". "Póngala encima de la mesa. Todavía no la hemos visto", ha instado la ministra a Marí.

Por último, la ministra ha expuesto como "hoja de ruta" la cuantificación de la insuficiencia financiera de las comunidades autónomas, la armonización fiscal, el reparto de ingresos en los distintos niveles de las administraciones públicas, o la "reforma profunda" del Consejo de Política Fiscal y Financiera para "escuchar con voz clara el planteamiento de los diferentes territorios".