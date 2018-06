Montero recuerda que españa cumplió los objetivos de déficit gracias a autonomías y ayuntamientos y no por la labor del pp en la administración central

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este miércoles que España consiguió cumplir en los últimos años con los objetivos de déficit gracias a la labor de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que mejoraron los objetivos, y no a la gestión del PP en la Administración central, cuyo déficit fue mayor al objetivo fijado para su subsector.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la ministra respondió así a la diputada Teresa Palmer, del Grupo Popular, quien afirmó que el nuevo Gobierno socialista "lo tiene muy fácil porque el PP les ha dejado el trabajo hecho", además de preguntar sobre por qué el Gobierno no ha aprobado aún el techo de gasto para 2019.

En su respuesta, la ministra aseguró que el Gobierno "está trabajando intensamente" en todas las tareas previas a la elaboración de los Presupuestos de 2019, y recordó que antes de presentar y aprobar el techo de gasto es necesario convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y a la Comisión Nacional de Administración Local. "Vamos paso a paso, pero creo que las cosas las estamos haciendo bien y respetaremos los plazos que establece la ley", aseguró Montero.

Por su parte, la diputada popular acusó al Gobierno de "apropiarse" del trabajo realizado por el PP en la elaboración de los PGE de 2018, "esos que usted catalogaba como 'low cost' para despreciarlos".

En cuanto al techo de gasto, Palmer afirmó que el Gobierno no puede aprobar el techo de gasto "porque es prisionero" de los grupos que el apoyaron en la moción de censura, a los que catalogó de "populistas, nacionalistas, independentistas y filoterroristas". En este sentido, la diputada del PP opinó que esos grupos no aceptarán un techo de gasto "en el que no quepan todas las promesas que Sánchez hizo para alcanzar el Gobierno a cualquier precio".

A estas consideraciones, la ministra criticó la actitud "partidista" del PP y mostró su voluntad de que el Gobierno "redoble" su compromiso con la senda de estabilidad. Así, en este sentido Montero aseguró el Gobierno "no recibirá lecciones" del PP, al recordar que en los últimos tres años, el PP incumplió siempre "traer en tiempo y en forma el techo de gasto".

