Economía.- Gas Natural no está inmersa en ninguna operación, pero no descarta compras en su plan estratégico

El grupo eleva un 34% su beneficio recurrente a mayo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de Gas Natural Fenosa, Francisco Reynés, ha asegurado que "a día de hoy" la compañía "no está involucrada en ninguna operación ni de compra ni de venta", aunque ha subrayado que en su nuevo plan estratégico, que presentará mañana en Londres, no descarta el crecimiento inorgánico, siempre bajo criterios de "una rentabilidad mínima".

En rueda de prensa con motivo de la junta general de accionistas de la compañía, Reynés indicó que una empresa con las aspiraciones de Gas Natural Fenosa "no puede dejar de analizar ninguna operación", aunque destacó que no es una "obsesión" incorporar una operación corporativa.

No obstante, subrayó que cualquier operación corporativa que se afronte deberá cumplir con "las reglas de oro" de rentabilidad, ya que el grupo no está obligado a adquisiciones debido a la cartera de proyectos orgánicos que tiene. "El escenario de salida es no hacer nada que no sea desarrollo orgánico", dijo.

Respecto al plan estratégico 2018-2022, el directivo invitó a la presentación de este jueves para "ponerle música" con la definición de sus cifras, ya que al nuevo consejo de administración que saldrá de esta junta general de accionistas es a quien corresponde esta misma tarde "aprobar esta 'hoja de ruta', aunque adelantó algunos de sus ejes.

Reynés afirmó que los seis pilares de este plan serán la simplicidad de gestión, el foco de atención, la eficiencia, la 'accountability', la disciplina de inversión y la innovación, pero siempre con el "foco de atención prioritario" en la creación de valor.

CIFRAS A MAYO.

Por otra parte, el presidente de Gas Natural Fenosa adelantó cifras de la evolución de la compañía en lo que va de 2018, señalando el buen comportamiento en la primera parte del ejercicio frente a 2017, con un crecimiento del beneficio neto recurrente del 34% en los primeros cinco meses del año, hasta los 481 millones de euros, impulsado por el crecimiento operativo y la mejora financiera.

Por su parte, el beneficio operativo bruto (Ebitda) recurrente a cierre de mayo del grupo se incrementó un 11%, hasta los 1.823 millones de euros, especialmente debido a la mejora de las condiciones del mercado de gas y electricidad y del negocio de infraestructuras.