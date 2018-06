Reynés justifica el cambio de marca de gas natural por su proyección internacional y no sólo gasista

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El presidente de Gas Natural Fenosa, Francisco Reynés, explicó este miércoles que el cambio de nombre de la compañía, que se dará a conocer durante el transcurso de la Junta General de Accionistas, quiere reflejar la "aspiración internacional" del grupo y que se apuesta por otras energías, más allá del gas natural.

Así lo indicó en la rueda de prensa previa a la Junta General de Accionistas de la compañía, la primera que se celebra en Madrid tras el traslado de la sede fuera de Cataluña por la incertidumbre generada tras el referéndum ilegal de independencia del 1-O.

Reynés dijo que "por qué no cambiar" el nombre, algo que ya ha ocurrido en varias ocasiones desde que se fundó la compañía. "No tenemos ninguna manía de cambiar el nombre", dijo el presidente del grupo, quien agregó que se necesitaba un nombre que demostrara la "aspiración internacional" del grupo, que fuera "corto" y que reflejará "no sólo una parte de la energía".

"Apostamos mucho por el gas natural, pero no sólo", ya que ésta es una "compañía energética y no sólo gasista", manifestó.

Preguntado por si el traslado de sede es definitivo, consideró que los mensajes "siempre y nunca" son "muy presuntuosos", para agregar que "nada está hecho para siempre".

En cuanto al nuevo Gobierno y su valoración del mismo, recordó que nunca se pronuncia sobre política, para limitarse a mostrar su "respeto" y ofrecer "colaboración".

