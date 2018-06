Juan maría nin, nuevo presidente de habitat inmobiliaria

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El Consejo de Administración de Habitat (HABITAT.84 )Inmobiliaria ha nombrado presidente no ejecutivo de la compañía a Juan María Nin, ex consejero delegado de CaixaBank.

Con el nombramiento de Nin, el fondo británico Bain Capital Credit, principal accionista de la compañía inmobiliaria, "refuerza" la gestión corporativa tras la incorporación de José Carlos Saz como consejero delegado y primer ejecutivo de la empresa, según una nota de la inmobiliaria.

Nin, abogado-economista por la Universidad de Deusto y Master in Laws and Political Sciences por la London School of Economics, tiene experiencia en gestión empresarial y conocimientos en política económica internacional, destacó Habitat.

En la actualidad ocupa diversos cargos que simultaneará con la presidencia de Habitat. Entre otros, Nin es miembro de los consejo de administración de Société Générale, Azora y Azvi.

