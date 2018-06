Economía.- Bruselas cree que otras empresas de EEUU presionarán a Trump por los aranceles como Harley-Davidson

BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)

La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, ha asegurado este martes las empresas y los consumidores estadounidenses "reaccionarán y presionarán" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las consecuencias que tendrá la decisión de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio, siguiendo así el ejemplo de Harley Davidson, que anunció este lunes el traslado de su producción a varias plantas fuera del país.

"Tiene que haber consecuencias si no respetas las normas internacionales contempladas en la OMC y las consecuencias son que las empresas y los consumidores americanos, a los que no queremos perjudicar, reaccionarán y presionarán a la administración norteamericana. Dirán que eso no es bueno para la economía norteamericana, y eso es lo que está pasando", ha afirmado la sueca.

La responsable de Comercio del Ejecutivo comunitario ha asegurado que Washington tenía "claro" que Bruselas consideraría que los aranceles son "ilegales" y por tanto tendrían "consecuencias".

En concreto, la respuesta de la UE ha sido llevar el caso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) e imponer aranceles del 25% a una lista de casi 200 productos entre los que se encuentran las motos Harley-Davidson y los vaqueros Levy's, así como arándanos, zumo de naranja, cartas, cosméticos y mantequilla de cacahuete.

Estos aranceles adicionales entraron en vigor el pasado viernes y este lunes el fabricante de motocicletas anunció que trasladará su producción desde Estados Unidos a sus distintas plantas fuera del país norteamericano debido a estos nuevos gravámenes.

Malmström ha subrayado además que la UE y Estados Unidos no están manteniendo conversaciones como este asunto, al tiempo que ha recordado que Bruselas ya ofreció a Washington negociar un acuerdo sobre comercio de bienes a cambio de excluir al bloque comunitario de los aranceles al acero y aluminio.