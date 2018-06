La CEOE se opone al destope de las cotizaciones y a la creación de nuevos impuestos

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, y el vicepresidente Antonio Garamendi se han mostrado hoy en contra de eliminar el tope en la base máxima de cotización a la Seguridad Social, así como de la creación de nuevas figuras impositivas.

En una rueda de prensa posterior a la Junta Directiva de la CEOE, ambos han considerado que el problema financiero de Seguridad Social se soluciona "creando empleo y de calidad", porque el destope de las cotizaciones, que implicaría un ingreso de 4.500 millones de euros, "rompería la productividad y la competitividad de la empresa".

Hace dos semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indicó que el Gobierno quería abrir el debate para destopar las cotizaciones máximas a la Seguridad Social para elevar los ingresos del sistema, al tiempo que analiza nuevas figuras impositivas para garantizar las pensiones.

"No, no vamos a estar de acuerdo, no nos parece bien y a las empresas les restaría la competitividad", han dicho, pidiendo al Gobierno que "no cargue permanentemente a las empresas costes, gastos e impuestos" que empujan a muchas a tener fuera su sede por el coste financiero que conlleva.

"Se trata de un temas serio, que hay que estudiar con responsabilidad", ha dicho, al tiempo que ha indicado al Gobierno que el camino está en conseguir, por ejemplo, que los autónomos coticen por lo que ganan.

De esta forma, la Seguridad Social reduciría su déficit en 2.000 millones de euros, ha detallado Garamendi, quien ha acusado al Parlamento de no tomar una decisión en este sentido porque "eso no toca, porque son votantes".

"Habría que pagar a la Seguridad Social en función de lo que ganamos"

A su juicio, "habría que pagar a la Seguridad Social en función de lo que ganamos", ha añadido, incluso, recuperando la necesidad de cotizar al régimen general a los autónomos societarios, los empresarios, que hoy en día cotizan como autónomos.

Respecto a los impuestos, Rosell ha bromeado asegurando que primero deben ver cuáles plantea el Gobierno porque "lo mismo hay alguno que nos guste y todo".

Ya en serio, han asegurado que, "de antemano, le digo que no nos va a buscar absolutamente nada" y han pedido al Gobierno que "gestione mejor" y que persiga la economía sumergida, que proporcionaría entre 2 y 3 puntos más de ingresos si se redujera.