Los empresarios "hacen un esfuerzo" por la sociedad y aprueban el pacto salarial

Madrid, 26 jun (EFE).- La Junta Directiva de la CEOE ha dado hoy el visto bueno al preacuerdo alcanzado ayer entre patronal y sindicatos, que implica un incremento salarial del 3 % anual para los tres próximos años, lo que pone de manifiesto que "el empresario español está haciendo un esfuerzo para mejorar la sociedad".

Así lo ha manifestado hoy el presidente de la CEOE, Juan Rosell, en la rueda de prensa posterior a la Junta Directiva junto presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, que ha añadido que "esto se hace con el dinero de las empresas".

Garamendi, al que las quinielas sitúan como sucesor de Rosell, ha puesto en valor el significado que tiene el acuerdo como muestra de consenso de la sociedad civil y porque genera confianza y estabilidad interna y externa en los mercados y entre los fondos internacionales.

El presidente de la CEOE ha calificado de "importante" el alza firmada para los próximos tres años -de en torno al 2 %, más un 1 % adicional en función de la productividad de cada sector y de la situación de las empresas-, porque "da estabilidad, tranquilidad y muestra una mayor amplitud de miras".

Al mismo tiempo, ha considerado una "apuesta importante" que da un empujón a los salarios bajos, ya que el pacto incluye que el salario mínimo en convenio se sitúe en los 14.000 euros anuales en 2020.

No obstante, Rosell ha añadido que hay pequeñas empresas, las que facturan menos de 300.000 euros, que todavía están saliendo de la crisis y "ese es un dato a tener en cuenta. Dejémoslas que tengan tiempo para poner la velocidad de crucero".

Además, Garamendi ha indicado que "muchos de los salarios son lo que son porque los contratos de las Administraciones Públicas apretaban tanto que las empresas no podían pagar mejores sueldos".

Tras este acuerdo, "hay miles de contratos de las Administraciones que van a tener que ser retirados y revisados", ha dicho, lo que conllevará un impacto en los Presupuestos del año que viene.

El acuerdo incluye además una serie de puntos con los que "decimos al Gobierno por dónde tienen", ha dicho Garamendi, para atajar, por ejemplo, la economía sumergida, que es "la peor enemiga de los empresarios", o el absentismo no deseado, ambos un fraude para los trabajadores que hacen las cosas bien.

Asimismo, el acuerdo pretende una reforma de la formación en la que se pueda mejorar la cualificación y empleabilidad de los trabajadores para mejorar las relaciones laborales, un asunto en el que quieren tomar decisiones las empresas, que son las que pagan las cuotas de formación.

Recoge además la petición de los agentes sociales al Gobierno para realice cambios legislativos que permitan a las empresas extinguir el contrato de trabajo una vez cumplida la edad de jubilación y con la pensión completa.

Este cambio, ha explicado Garamendi, obligará al trabajador en edad de jubilación a dejar la empresa, porque "ahora no se van hasta que no les das una indemnización", lo que conlleva que muchas empresas "se queden sin recursos" y "hacen un flaco favor a la gente joven" que no puede ser contratada.

El pacto quiere tratar también la igualdad en el ámbito laboral, "pero desde la negociación colectiva, no desde la ideología o la demagogia", al tiempo que abordará la subcontratación, detectando dónde están las bolsas de precariedad.

Otra de las medidas que contempla es la simplificación de la finalización del contrato laboral, simplemente con el acuerdo de empresa y trabajador (copiando el modelo francés), por lo que espera que "legislativamente se hagan los cambios oportunos".

También incluye una alternativa al despido, la reducción temporal de jornada, manteniendo retribución y prestaciones, y aprovechando para poner en marcha un programa de formación, tal y como se hizo en alemania, con la participación de dos millones de trabajadores.