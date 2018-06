Villar-mir (ohl) destaca que "tenemos una compañía modelo" y apunta que los planes identificados darán "satisfacciones"

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El presidente de OHL, Juan Villar-Mir de Fuentes, subrayó este martes que "tenemos una compañía ahora mismo modelo" y unos planes de infraestructuras identificados en el mercado que "estoy seguro que de aquí a los próximos tres años nos van a dar satisfacciones".

Durante su intervención en la Junta General de Accionistas, Villar-Mir manifestó "esperanza" y "optimismo" en el futuro de la compañía, que "estaba pasando por una situación complicada, convulsa, turbulenta" y con la venta de la filial de Concesiones "hemos conseguido darle la vuelta a OHL".

"Tenemos una compañía ahora mismo modelo, una compañía con un balance absolutamente contrario al que teníamos antes, con una solidez y un fortalecimiento financiero, probablemente, de los poquísimos que puede haber en el sector", valoró, y confió en que las oportunidades de negocio identificadas para los próximos años "nos van a dar satisfacciones".

Se refirió al valor de la acción de OHL para decir que el mercado "va a tardar" tiempo en reflejar "lo que de verdad la compañía tiene por delante" y el que "hemos hecho los deberes que teníamos pendientes".

Por otra parte, quiso agradecer a los inversores y a la comunidad financiera la "confianza" depositada porque "están empujando conjuntamente con nosotros y confiando en nosotros".

También hizo mención al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que hace unas semanas han cerrado la dirección de la compañía y los sindicatos, tras la venta de las concesiones y que supondrá el despido de 140 personas en las oficinas centrales de la compañía en España.

El presidente de OHL señaló que "no es que no me sienta orgulloso, sino que es de las decisiones más duras y más difíciles que a mí me ha tocado tomar".

PROPUESTAS A LA JUNTA

En relación a los puntos del orden del día que votará la Junta hoy, figura la reducción del número de consejeros de 12 a 10, tras la no renovación de la consejera Mónica de Oriol y la dimisión presentada por Álvaro Villar-Mir de Fuentes.

A esto, el responsable de la compañía añadió que "vamos a apostar decididamente por la tecnificación del Consejo de Administración", y para ello, informó de que se ha iniciado ya la búsqueda para su incorporación al Consejo de candidatos con perfiles "más técnicos del sector de la construcción".

También se propone a la Junta actualizar la retribución de los consejeros para "hacerla equiparable" con la de otras empresas cotizadas comparables, y que se sitúe para este ejercicio y sucesivos en un máximo de 1,4 millones de euros para el conjunto del Consejo. Villar-Mir explicó que dicha retribución ha estado congelada durante 10 años e incluso se redujo un 14% el pasado año.

Asimismo, se propone repartir 450.000 euros entre consejeros independientes, no dominicales, que formaban parte del Consejo cuando se culminó la venta de las Concesiones en abril y que "vendría a compensar la mayor carga de trabajo asumida".

