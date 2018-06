Pepe Álvarez (UGT) se felicita por el acuerdo salarial que supone un punto de inflexión

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha felicitado hoy por el principio de acuerdo salarial que sellaron ayer los interlocutores sociales porque supondrá un punto de inflexión en la recuperación de los salarios y servirá para recuperar "tranquilidad y sosiego" en las relaciones laborales.

En una entrevista en la Cope, Álvarez ha considerado que el preacuerdo implicará la recuperación de los salarios perdidos estos últimos años y de los derechos laborales, con un alza del 9% en tres años y un salario mínimo en convenio de 14.000 euros anuales para 2020.

Eso implica que muchas personas que trabajan en los sectores con los salarios más bajos, como en la dependencia, limpieza o seguridad, y muchos jóvenes y mujeres lo verán incrementado un 25%.

No obstante, ha asegurado que el acuerdo es una obligación para los interlocutores en los convenios, aunque no de carácter jurídico, y que no tendrá una traslación automática, sino que se irá desplegando una vez vayan decayendo los convenios ya vigentes.

El acuerdo incluye una serie de materias consensuadas en materia laboral con la patronal, "que también tiene interés en que cambien", con el objetivo de negociarlas con el Gobierno.

En este sentido, ha pedido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "cumpla los puntos de la moción de censura", en la que habló de derogar partes de la reforma laboral del PP y dejar el resto para la próxima legislatura.