Protestas en el bazar de Teherán por la fuerte devaluación de la moneda

Teherán, 25 jun (EFE).- Muchos puestos del Gran Bazar de Teherán se declararon hoy en huelga por la gran devaluación de la moneda local de la víspera, que provocó también fuertes protestas de los comerciantes en la zona.

Varios vendedores de frutos secos del bazar consultados por Efe confirmaron que "está cerrado" y que es mejor no acudir en esta jornada a la zona debido a las protestas, en las que se han gritado lemas contra el Gobierno y el sistema.

También la dueña de una tienda de ropa indicó que la puerta principal al centro comercial Reza del bazar está cerrada y "no es posible entrar".

El rial iraní cayó drásticamente ayer, pasando a cambiarse de 80.000 riales un euro, a superar los 100.000, mientras que el dólar en el mercado libre alcanzó los 90.000 riales.

El jefe de la junta de los fideicomisarios del Gran Bazar, Abdola Esfandiarí, explicó que los tenderos, además de por la caída del precio de divisas, están molestos "por la inestabilidad en la aduana y la falta de criterios determinados para el despacho de las mercancías importadas".

Esfandiarí, citado por la agencia local ISNA, pidió a los responsables del sector público y privado que intervengan "de modo firme y respondan de una vez para siempre a los problemas del bazar, incluida la fluctuación de divisa".

Las autoridades han tomado en los últimos días una serie de medidas como prohibir la importación de más de 1.300 productos, y crear un mercado secundario de divisa.

Por su parte, el director general de las asociaciones islámicas de los gremios del bazar, Ahmad Karimí Esfehaní, indicó que los "bazaríes" quieren "seguridad y estabilidad en el mercado".

"¿Por qué el presidente del Gobierno y su equipo económico no anuncian que han fracasado en los recientes temas económicos del país", preguntó.

Tras la caída del valor del rial, los tenderos de dos de los principales centros de venta de teléfonos móviles y accesorios de Teherán, Alaedin y Charsu, cerraron también ayer sus establecimientos.

"Un dólar a 100.000 ríales no queremos, no queremos" y "policía, apoyo, apoyo", para instar a que no hubiera detenciones, fueron algunos de los lemas coreados el domingo en esos centros comerciales y bajo el puente Hafez del centro de Teherán.

La delicada situación financiera ha provocado también en los últimos meses amplias y sin precedentes huelgas y protestas de diferentes gremios, entre ellos los camioneros y los ganaderos.

A finales de diciembre pasado, hubo importantes manifestaciones antigubernamentales en todo Irán en protesta por la situación económica, que derivaron en fuertes críticas contra el propio sistema de la República Islámica.