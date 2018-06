Sánchez atenderá las necesidades "graves" pero sin nueva financiación

Honestidad antes que celeridad. Esa es la propuesta que mantiene el Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de tramitar la reforma de la ley de financiación autonómica, porque "a medio plazo -en esta legislatura- no se puede". Como el jefe del Ejecutivo, su portavoz, Isabel Celáa, privilegió el realismo y la honestidad del Consejo de Ministros socialista, al reconocer que en estos momentos no se puede concluir la reforma por "falta de tiempo". Lo que no impedirá sin embargo, que Pedro Sánchez se reúna con los distintos presidentes de las administraciones autonómicas y, busque mejorar con ellos aspectos de la financiación que son "perentorios". Por supuesto, incluidos los servicios sociales, que a la postre, serán elementos unilaterales que pasarán al estudio de las bases del nuevo sistema de financiación, sustanció la también ministra de Educación. Dicho de otro modo, Pedro Sánchez no avanzará en la reforma de la financiación, pero sí estudiará las peticiones de los presidentes autonómicos, una por una.

Según Celáa, Sánchez tiene la "ambición" de cambiar el actual sistema. Pero a día de hoy, se limitará a poner en marcha la ronda de contactos con los presidentes y tras escuchar a éstos, "sentar las bases" de su reforma, si bien no ha hecho mención al Consejo de Política Fiscal y Financiera, ni tampoco a los trabajos ya realizados por el comité de expertos.

Sobre estos encuentros, el Gobierno ha dado a conocer, que este lunes 25 de junio arranca la ronda de contactos con la visita a La Moncloa del lehendakari vasco. A Urkullu le seguirán a lo largo del próximo mes los presidentes de Cataluña, Quim Torra, el 9 de julio; Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el 17 de julio, y Andalucía y, Susana Díaz, el día 23 de julio. Las entrevistas han sido programadas en riguroso orden de antigüedad de los Estatutos de Autonomía.

Discrepancias con Moncloa

El anuncio del frenazo a la reforma del modelo actual de financiación autonómica no ha caído en gracia ni entre las fuerzas políticas ni entre los presidentes de las CCAA, que en conjunto reclaman desde hace tiempo al menos 13.000 millones de euros más para atender los servicios públicos. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, llegó incluso a fijar 16.000 millones cuando se sacó, como consejera del ramo en Andalucía, su propia propuesta para mejorar el modelo de financiación regional.

Podemos ha sido de las primeras formaciones en pronunciarse al respecto. El viernes, su portavoz, Irene Montero, subrayó que hay tiempo para acometer el nuevo sistema de financiación autonómica, y que el Gobierno, mejor que adoptar la actitud de descartarla, lo que debe hacer es decir: "¡Vamos a intentarlo y a ver a dónde llegamos!".

La dirección nacional de Ciudadanos, por su parte, considera "humor negro" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diga ahora que no habrá tiempo esta legislatura a modificar el modelo de financiación autonómica y que únicamente se podrá "mejorar".

Con un tono más institucional, quien también se manifestó el viernes fue el presidente socialista de Asturias, Javier Fernández, adelantando que en la reunión que mantendrá con Sánchez le pedirá que sea en esta legislatura, y no en otra, cuando alcance una solución simétrica y común para el modelo de financiación autonómica.

Desde Galicia, el PPG censuró el viernes el no es no de Pedro Sánchez a la reforma de financiación y advirtió que exigirá el cumplimiento del último plazo del AVE en esta región, situando a finales de 2019 la finalización de la obra. Los populares gallegos recuerda que, es necesario hacer urgente una reforma del actual sistema, señalando que son varias comunidades, en las que gobiernan distintas fuerzas -Asturias, Galicia y Aragón-, las que se posicionan en este sentido.

Lambán quiere revisar "ya" el modelo

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, opina que hay que empezar "ya" a revisar la financiación autonómica, aunque ha reconocido que es un asunto complejo que tardará en solucionarse. "Los problemas son tan graves que creo que tenemos que trabajar sin perder ni un solo minuto", insiste. Lambán ha realizado estas declaraciones, después de que el presidente del Gobierno haya descartado reformar el sistema de financiación en esta legislatura por falta de tiempo, si bien, negociará mejoras económicas para cada una de las comunidades. Para Lambán el problema de la financiación autonómica es "tan grave" que no se debería esperar para empezar a trabajar en él, aunque no hay que generar "falsas expectativas".