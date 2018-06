Economía/Empresas.- Cabify emprende acciones judiciales contra Podemos por poner en duda públicamente su legalidad

Tras saldarse sin acuerdo una vista de conciliación entre ambos

Cabify emprenderá acciones judiciales contra Podemos por considerar que esta formación política ha cometido una presunta infracción contra su derecho al honor, su modelo de negocio, sus empleados y sus socios.

Así lo anunció la compañía de alquiler de vehículos con conductor (VTC) tras saldarse sin acuerdo entre las dos partes la vista de conciliación que tuvo lugar este viernes en un juzgado de Madrid.

La vista fue planteada por Cabify con el fin de solicitar a la formación que dirige Pablo Iglesias una "rectificación pública" de los "mensajes falsos" que, según asegura, su partido transmite públicamente sobre la "presunta ilegalidad de la actividad de la empresa, su tributación, su modelo laboral y sus supuestas prácticas anticompetitivas".

"Estos mensajes no sólo han dañado gravemente la reputación de la compañía y del sector, sino también la de sus empleados y sus socios", indica Cabify en un comunicado.

La compañía planteó la conciliación tras no prosperar sus "repetidos intentos" de acercamiento a Podemos para "informarle de primera mano" sobre su negocio y actividad, y "acreditarle con documentos" la "falta de veracidad de sus acusaciones".

La firma de VTC asegura haber expuesto estos datos en la vista de conciliación, que tuvo lugar este viernes, en la que, no obstante, Podemos "persistió en su negativa a rectificar sus acusaciones sobre Cabify".

Por ello, "y habiendo agotado todas las vías de diálogo posibles", la compañía anunció que interpondrá las referidas acciones legales.

De su lado, tras la vista, Podemos ha denunciado que Cabify ha tratado de "asustarles y amedrentarles, como hacen las grandes empresas de Estados Unidos, con sus grandes bufetes de abogados". "Su planteamiento era que nos disculpáramos, pero estamos muy cansados de que venga gente a España a pensar que pueden hacer lo que les dé la gana", declaró el cofundador y exdirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero.

"Les hemos dicho que no nos retractamos, que no tenemos miedo y que tomen las medidas que consideren, porque nos van a tener defendiendo al sector del taxi", añadió. "No nos va a poner una mordaza ninguna multinacional", indicó, de su lado, la portavoz parlamentaria de la formación, Irene Montero.

EN MEDIO DE GUERRA TAXI-VTC.

El contencioso entre Cabify y Podemos tiene lugar en medio de la 'batalla' abierta desde hace unos años entre el sector del taxi y las empresas de VTC. El gremio de taxistas se ha venido movilizando en contra de la competencia desleal que considera plantean estas firmas.

De su lado, el anterior Gobierno aprobó distintas medidas y requisitos para las empresas como Uber y Cabify, respecto a las que 'chocó' con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que recurrió al Supremo todas estas medidas legales

Este Alto Tribunal ha fallado recientemente sobre el primero de estos recursos para avalar las medidas aprobadas por el Ejecutivo en 2015 que limitan la concesión de licencias de VTC a una por cada treinta que se dan al taxi, un ratio que, precisamente, el anterior Gobierno elevó a rango de ley.