Trump amenaza con nuevos aranceles del 20% para todos los automóviles de la UE

El presidente de EEUU, Donald Trump, vuelve a la carga. A través de su cuenta de Twitter, Trump ha amenazado con imponer un arancel del 20% a todos los automóviles importados de la Unión Europea (UE). Las acciones de las automovilísticas europeas, entre ellas BMW, Volkswagen, Fiat Chrysler y Daimler, no han tardado en reaccionar a la baja. Las estadounidenses Ford y General Motors también retroceden.

En concreto, Trump ha asegurado que si la UE no retira los aranceles sobre los vehículos estadounidenses, EEUU hará lo propio. "Si estos aranceles no son retirados pronto fijaremos un gravamen del 20% sobre todos sus coches que llegan a EEUU", ha advertido el presidente estadounidense en un tuit. ¡Fabricadlos aquí!", ha sentenciado.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!