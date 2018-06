Fondo de Garantía de Depósitos negocia que la venta de activos tóxicos de BBVA y Sabadell no afecte al déficit

El presidente del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, ha señalado que la venta de activos tóxicos de Sabadell y BBVA se está negociando de manera que no afecte al déficit público.

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha comunicado durante su intervención en las jornadas 'La economía ante el blockchain. Lo que está por venir' organizadas por la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas Económicos (Apie) esta semana en Santander.

Según ha señalado Alonso, las conversaciones siguen su curso, si bien no han finalizado, y se está hablando de llevar a cabo ventas de carteras en lugar de considerar activo por activo, una fórmula más simplificada. "Al Fondo de Garantía de Depósitos le interesa no solo facilitar estas operaciones, sino limitar su riesgo final global con las entidades y se está negociando que no afecten a déficit público", ha apuntado.

Por otro lado, el subgobernador ha sido cuestionado sobre cómo repercuten sucesos como la resolución de Banco Popular al Banco de España. Alonso ha indicado que no está preocupado en este sentido y que "hay que seguir trabajando duro" para que no vuelvan a producirse casos como el de Popular. "Me gusta más mirar hacia el futuro", ha señalado.

Además, ha lamentado que solo se valora el papel de los supervisores cuando algo "sale mal". "Cuando uno va a un restaurante y la comida está bien, lo normal no es decir nada, solo hay quejas cuando sale algo mal", ha ejemplificado. "Los supervisores hacen su trabajo bien y solo se ve cuando lo hacen mal", ha añadido.