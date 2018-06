Economía.- El subgobernador del Banco de España asegura que abandonará su puesto "cuando sea lo mejor" para el organismo

Sobre Hernández de Cos, dice que es "el mejor candidato que podían haber elegido"

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, ha afirmado que se irá del Banco de España "cuando sea lo mejor para el banco". "No le tengo ningún apego al sillón y, cuando sea bueno para el banco que me vaya, pues me iré", ha apostillado.

Así lo ha señalado durante la clausura en las jornadas 'La economía ante el blockchain. Lo que está por venir' organizadas por la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas Económicos (Apie) en Santander.

En esta línea, Alonso ha recordado que le dijo al exgobernador Luis María Linde que seguiría con él "todo el tiempo que estuviera en el puesto", y también ha subrayado que lleva 41 años en el Banco de España y que "ha sido un honor llegar a su puesto".

Preguntado sobre el nombramiento del nuevo gobernador, Pablo Hernández de Cos, que ostenta este cargo desde el pasado 11 de junio, Alonso ha afirmado que la elección de Hernández de Cos ha sido "muy buena", porque es una persona que conoce todos los temas que afectan a la institución, tanto "desde dentro como desde fuera", y además tiene "enorme experiencia" en asuntos del Banco Central Europeo (BCE).

"Es una persona que tiene mucho prestigio en el BCE y con los demás bancos centrales que forman parte del sistema europeo, y también dentro de la casa", ha señalado, tras afirmar que se alegra "enormemente" y que es "el mejor candidato que podían haber elegido".