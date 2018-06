Albella (CNMV) reconoce que el caso Bankia afecta a la imagen del supervisor

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha reconocido que el 'caso Bankia', en el que el supervisor se ha visto salpicado por aprobar en folleto de la salida a Bolsa de la entidad en 2011, afecta a la imagen pública de los supervisores.

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado durante su intervención en las jornadas 'La economía ante el blockchain. Lo que está por venir' organizadas por la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas Económicos (Apie) esta semana en Santander.

"No cabe duda de que son asuntos de enorme repercusión pública que afectan a la imagen que tenemos los supervisores", ha lamentado Albella, quien ha destacado que la labor de la CNMV, que es "difícil y compleja", ha sido "extraordinaria" desde su fundación en 1988.

En cuanto a la salida a Bolsa de BANKIA (BKIA.MC ) ha señalado que el organismo que preside estuvo "muy activo" en las áreas que le afectaban y hizo "lo que tenía que hacer". "No somos los supervisores bancarios, no somos el mecanismo de resolución y no somos auditores", ha defendido Albella.

En esta línea, el presidente de la CNMV ha recordado que el supervisor español ha impuesto multitud de sanciones en los últimos años por la distribución defectuosa de productos financieros. "Ha habido decenas de expedientes sancionadores y los sigue habiendo de modo regular", ha asegurado.

Por otro lado, Albella ha rechazado comentar las recientes noticias sobre irregularidades en el informe financiero anual consolidado de 2016 que Banco Popular remitió a la CNMV y que el supervisor habría trasladado la Audiencia Nacional. "Es un asunto al que me referí en una comparecencia en el Congreso en enero y ha habido una difusión de información a raíz de que hayamos interactuado con un órgano jurisdiccional. No voy a hablar de ello", se ha limitado a mencionar.