Calviño y Valerio no logran convencer a Bruselas del cumplimiento del déficit

A España no le salen las cuentas con el Presupuesto que preparó el PP y ha asumido el PSOE. La Comisión Europea espera que no cumplamos con el objetivo del déficit, en parte por una subida de las pensiones que no gusta nada más allá de los Pirineos. A pesar de ello, las ministras de Economía y Trabajo, Nadia Calviño y Magdalena Valerio, defendieron ayer en su estreno en Europa que el Gobierno socialista cumplirá pese a las mayores pagas para los pensionistas. "Espero que sí que se pueda cuadrar ese círculo", dijo Valerio en referencia al cumplimiento con el objetivo del déficit.

A Calviño le tocó defender ante sus colegas del Eurogrupo el compromiso de España con los objetivos fiscales. Valerio se estrenó en un Consejo de Empleo en el que se discutió un informe de las pensiones elaborado por la Comisión Europea que choca frontalmente con los cambios que quiere introducir el Ejecutivo de Sánchez.

A su llegada a Luxemburgo, donde se celebraron los encuentros, ambas dejaron claro que representan las dos caras de la era Sánchez. Calviño puso la voz a la estabilidad presupuestaria que prometió el socialista a Bruselas y a los mercados. Y Valerio dio salida al mensaje combativo del nuevo equipo, que ha prometido deshacer la reforma laboral y la de las pensiones, tan elogiadas por las instituciones comunitarias y los socios del euro.

Calviño recordó que el objetivo de déficit incluido en el Presupuesto es el del 2,2% del PIB. "La ministra de Hacienda está trabajando día y noche para ver cómo esta evolucionando la ejecución presupuestaria en realidad, pero no tengo ninguna razón para cambiar ese objetivo", comentó. La Comisión discrepa con los mismos números, y espera que el déficit se vaya hasta el 2,7%, incluida la subida de las pensiones de un 1,6% este año.

Pero Valerio ya dejó claro que el Gobierno no se va a parar aquí, porque la reforma de 2013 que terminó con la indexación de las pensiones a la inflación "no está garantizando la sostenibilidad". Otro choque frontal con el Ejecutivo comunitario, que además le ha recordado a España que sus pensiones son de las más altas en Europa en relación con el salario medio.

La ministra de Trabajo, responsable de la Seguridad Social, subrayó que el problema no es de gasto sino de ingresos. Por ello apuntó que lo que hace falta es más empleos y de mejor calidad, con mejores salarios y combatir el fraude a la Seguridad Social, que cuesta unos 2.000 millones de euros. "Estoy segura que vamos a llegar a hacer el sistema sostenible social y financieramente", destacó.

Calviño también discutió con sus colegas del Eurogrupo las alternativas para reforzar la unión económica y monetaria, un par de días después de que Francia y Alemania pusieran sobre la mesa sus propuestas para reforzar la eurozona.

El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, precisamente resaltó que un presupuesto para la eurozona, su propuesta estrella, hubiera ayudado a España. "A Estados que han sido golpeados duro, por ejemplo España, que ha tardado años y hecho sacrificios para recuperar la competitividad, les habría permitido salir más rápido de la crisis", dijo el francés a su llegada a la reunión.