China gravará a empresas del Dow Jones si escala la guerra comercial

Lejos de buscar una tregua, la retórica comercial entre las dos economías más grandes del mundo continúa escalando, al menos públicamente. Si China, a través de uno de sus rotativos de cabecera, The Global Times, apuntaba a algunos de los componentes del Dow Jones como próximos objetivos en su punto de mira arancelario, el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, reconocía que la Administración Trump busca que "sea más doloroso" que sus socios mantengan sus barreras comerciales.

"Lo que tenemos que hacer es crear un ambiente donde sea más doloroso para estas partes que tienen estas enormes barreras comerciales, ya sea con tarifas o sin tarifas, hacer que sea más doloroso para ellas mantener estas barreras que eliminarlas", dijo Ross en una entrevista en la CNBC. El funcionario minimizó el impacto de los aranceles al aluminio y al acero a México, Canadá y la Unión Europea que Washington impuso el mes pasado, diciendo que no tendrían gran efecto sobre los precios de los productos y la economía en general.

Sin embargo, ni China ni los aliados de Washington están dispuestos a ceder ante Trump. Este viernes entran en vigor los gravámenes sobre productos estadounidenses por de 2.800 millones de euros impuestos por Bruselas y Turquía y la India anunciaron este jueves medidas similares.

Ankara optó por imponer aranceles por 229,3 millones de dólares sobre coches, carbón y bienes alimenticios made in USA, mientras Nueva Delhi hizo lo propio por 206 millones de euros. En este caso las represalias entrarán en vigor el próximo 4 de agosto. Tanto Canadá como México también han tirado de tasas sobre productos por valor de 11.030 millones y 2.585 millones de euros, respectivamente.

Paralelamente, Pekín ha optado por igualar el jaque arancelario de la Casa Blanca, que a partir del 6 de julio impondrá aranceles del 25% a 818 productos por 34.000 millones de dólares. A ello habría que sumar otra partida de 16.000 millones en bienes del gigante asiático que todavía se somete a comentario público. Trump ya ha indicado que si China continúa implementando la Ley del Talión, prepara tasar en un 10% otro catálogo de importaciones chinas por valor de 200.000 millones de dólares, dejando la puerta abierta a otros 200.000 millones más.

El Gobierno de Xi ha sugerido que podría tomar una línea dura y comenzar a atacar componentes del Dow Jones, como Apple o Boeing. "China no quiere una guerra comercial, pero si las compañías chinas sufren grandes pérdidas debido a las políticas comerciales proteccionistas de Trump, China no tendrá otra opción que luchar en un intento por salvaguardar los intereses de los inversores chinos", señaló el jueves The Global Times.

De todas formas, la agencia de noticias financieras MNI adelantó el jueves que varios funcionarios de comercio chinos han iniciado sigilosamente conversaciones con sus contrapartes estadounidenses para minimizar las tensiones. Dicho esto, Peter Navarro, el director de política comercial de la Casa Blanca, ya adelantó que ninguno de los acercamientos habría sido fructífero.

A la espera de conocer si este presunto movimiento logra cesar las tensiones, Rhodium Group señaló en un informe que la inversión directa china en EEUU ha caído más de un 90% en la primera mitad de año, a 1.800 millones de dólares.