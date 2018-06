Agricultura impulsará una agenda digital para el desarrollo del sector agroalimentario y el medio rural

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves que su Departamento pretende desarrollar una agenda digital para el sector agroalimentario y para el medio rural, al considerar que "el futuro de nuestro desarrollo pasa por la innovación y por la digitalización".

MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS)

En declaraciones, antes de inaugurar en Málaga la Startup Europe Smart Agrifood Summit, ha explicado que para los años 2021-2027, las perspectivas financieras presentadas a nivel europeo "han reservado 98.000 millones de euros a I+D+i, de los que el diez por ciento lo serán al sector agroalimentario, de la innovación en bioeconomía y en desarrollo rural".

Ha señalado que por eso "no sólo tenemos que discutir de una buena dotación de la Política Agrícola Común (PAC) para la próxima década, sino que tenemos que saber darle ese apoyo a nuestra industria agroalimentaria y responder a los retos de innovación y desarrollo tecnológico", apuntando que dichos planes europeos incluyen esta revolución "como uno de los nueve objetivos de los planes estratégicos" de cada estado miembro.

En este sentido, ha instado a "ser capaces de llevar a cabo esta tarea", apuntando que "lo haríamos si no hubiera perspectivas financieras, pero con la financiación europea, aún lo tenemos que hacer más". "Lo tenemos que hacer por necesidad pero además por deber, que en este caso van unidos", ha dicho.

Ha considerado que lo importante cuando se habla de una agenda digital "no es la enumeración de las acciones sino la actitud", apostando por que sea "proactiva por nuestra parte y por el conjunto del sector".

Según ha reseñado, España tiene 900.000 explotaciones agrarias y ganaderas, 28.000 empresas agroalimentarias que facturan 100.000 millones de euros, lo que supone el diez por ciento del Producto Interior Bruto, del cual el 50 por ciento volcamos en exportación a otros países.

Ha destacado que el sector es "profundamente innovador, abre futuro y nuevos territorios" y está "en punta de lanza de la innovación", con una "vocación y capacidad de emprendimiento", subrayando que los dos millones de españoles que trabajan en este ámbito "significan muchísimo".

Para Planas, "hay una visión del sector agroalimentario que es falsa", en cuanto a que "pertenece al pasado". "La realidad no es esta, es justamente la contraria", ha asegurado, aunque no obstante ha incidido en que España tiene "una necesidad clara no solo de desarrollar la competitividad del sector sino de darle una respuesta al desarrollo de todo nuestro mundo rural".

En su intervención en la inauguración, Planas ha apuntado que "existen zonas en España en las que hay densidades de población inferior a los ocho habitantes por kilómetro cuadrado" y que le preocupan "los aspectos sociales, porque es un sector masculinizado y envejecido, por lo tanto, necesitamos jóvenes y más mujeres".

"Despoblación, tecnificación de la agricultura inteligente, industria agro 4.0, incrementar la productividad sostenibilidad, optimización de recursos, economía circular, competitividad de mercados, equilibro de cadena agro, adaptación al cambio climáticos y buena gestión de la PAC son algunos de los aspectos a tener en cuenta en esta revolución digital", ha dicho. También ha instado a tener en cuenta "soluciones a través de 'internet de las cosas', inteligencia artificial, e-commerce, big data o 'blockchain'.

Asimismo, ha indicado que el departamento que dirige es "un ministerio de Estado" y que "tenemos una serie de tareas que se han iniciado --por la anterior ministra-- y que pretendemos continuar", apuntando que "todo aquello que se pueda hacer o se haya hecho en la materia lo pienso apoyar".

CUMBRE DE LA INNOVACIÓN

Respecto al encuentro celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma), ha asegurado que aunque es una primera edición "estoy aquí para apoyarles, para decirles que lo que hacen va en buena dirección y para escuchar y aprender".

Según el ministro, con su asistencia "he querido marcar el inicio de mi mandato, mi interés y el enfoque que desde el ministerio quiero dar a la agricultura, a la ganadería, a la industria agroalimentaria y al conjunto del sector pesquero en relación con el mundo actual".

Ha dicho que "hemos avanzado mucho, pero España ocupa la décima posición de los países de la UE en materia de conocimiento y formación digital". "Solo el 45% de la población española aún no tiene habilidades digitales básicas", ha señalado, apuntando que éste es un reto formativo a superar.

El viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Ricardo Domínguez, ha afirmado que el sector agroalimentario "es estratégico en Andalucía y por lo tanto pieza clave del desarrollo económico y digital de la región"; y ha indicado que las 'startup' "nos pueden aportar muchísimo en este proceso de cambio", ya que "son actores de un ecosistema de conocimiento".

En cuanto a la próxima ley de agricultura, el viceconsejero ha avanzado que "habrá un capítulo dedicado a las TIC, verdadero motor en la digitalización", al tiempo que ha apostado por "simplificar la PAC, intentar que los controles sean más fáciles, eliminar trabas administrativas y ayudar a los agricultores en la toma de decisiones".

Domínguez ha abogado por "aprovechar al máximo el potencial de crecimiento de la economía digital y adaptar las tecnologías para dar respuestas a los retos del futuro: asegurar un crecimiento sostenible y basado en una economía hipocarbónica y más eficiente, mejorar la competitividad de la cadena agroalimentaria con innovación y corregir los desequilibrios y garantizar una alimentación sana y segura para todos los consumidores y adaptada a los nuevos hábitos de vida".

Se ha referido a la capacidad de la Junta de Andalucía para innovar gracias a una red del conocimiento y centros tecnológicos, así como a los "proyectos tractores, gracias a los que estamos favoreciendo una mejor orientación del Plan de Desarrollo Rural (PDR) hacia la innovación digital".

A esto ha unido la participación en redes europeas, la puesta en marcha de nuevos proyectos Interreg y el papel que debe desempeñar el proyecto Andalucía Agrotech-Digital Innovation Hub, "una apuesta del Gobierno andaluz para contar con un ecosistema de innovación que facilite la transferencia de tecnología, conocimiento y experiencia".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha agradecido que se haya pensado en la capital para acoger esta iniciativa, ya que "la agricultura ha estado presente en todas las transformaciones a lo largo de la historia, y la capital debe estar cerca de la revolución tecnológica que vivimos". Ha incidido en que las TIC deben usarse para dar respuesta a retos y en que "estos nuevos procesos ayudan a frenar el cambio climático" y "deben garantizar la máxima calidad".

El presidente de la Fundación Intec, Manuel Campos Vidal, ha destacado que esta "cumbre de la innovación" es relevante "para que un sector importante no quede atrás en el proceso actual de digitalización". "Tan importantes son los cambios que ha vivido el sector, como los que están por llegar", ha dicho.

El director de Startup Europe DG Connect de la Comisión Europea, Isidro Laso, ha explicado que el sector agro siempre ha estado "a la vanguardia de la técnica", y esta situación ha cambiado. Según Laso, estas deficiencias, "son debido a los subsidios, son lo peor que se le puede dar a un emprendedor".

La consejera delegada Telefónica, María Jesús Almazor, ha ofrecido la conferencia inaugural, en la que ha considerado "fundamental" reducir la brecha de disponibilidad de la cobertura geográfica y aumentar la innovación.