Economía.- Savills obtiene el galardón mejor Bróker Europeo 2018 por segunda edición consecutiva

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La consultora inmobiliaria Savills ha sido reconocida como el mejor Bróker Europeo 2018, por segunda edición consecutiva, en los Europe Property Investor Awards 2018, que han reconocido la posición de liderazgo de la firma en todos los mercados europeos en los que está presente y, especialmente, en España y Portugal, en donde el pasado año se fusionó con Aguirre Newman.

Según informa Savills en una nota, el equipo de jueces independientes que ha premiado a la firma ha destacado la capacidad de la consultora inmobiliaria para mantener una fuerte posición de liderazgo en sus mercados clave europeos, a pesar de la incertidumbre política.

La posición de liderazgo de Savills ha resultado especialmente relevante en lo que respecta a sus adquisiciones en el Sur de Europa, destacando la operación de Aguirre Newman en España y Portugal.

Savills ha sido uno de los más activos actores del sector inmobiliario en toda Europa al haber participado en grandes operaciones en los principales mercados del continente, entre las que destacan The Leadenhall Building en Londres, Faroarma en Suecia, The Rotterdam en Holanda, The Icon y DC Tower en Austria, Mistral en España, Storebrand en Noruega, Tour Ellipse y Atrium Park en Bélgica, One Spencer en Irlanda, Gdnaski Business Park en Polonia y Dolce Gabbana en Italia.

Además, Savills ha cerrado recientemente la mayor operación por volumen de inversión del segmento de oficinas en Portugal.

Borja Sierra, vicepresidente ejecutivo Internacional de Savills Aguirre Newman, considera que este reconocimiento "es una muestra del excelente trabajo que nuestros equipos han llevado a cabo en los últimos 12 meses en toda Europa, donde hemos asesorado operaciones por más de 3.000 millones de euros y alcanzado volúmenes récord en transacciones en distintos países gracias a un equipo cross-border muy ágil para captar oportunidades y lograr los mejores resultados para nuestro clientes", ha destacado.

La gala de entrega de premios de Property Investor Europe tuvo lugar en el Plaisterers Hall de Londres, en donde ha estado presente Savills recogiendo el galardón al mejor Bróker Europeo 2018.