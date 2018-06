Economía.- Calviño cree que el acuerdo de Alemania y Francia sobre el euro es "una base sólida" para avanzar

LUXEMBURGO, 21 (EUROPA PRESS)

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha asegurado este jueves que el acuerdo alcanzado entre Francia y Alemania sobre el futuro de la eurozona, que recoge incluso la creación de un presupuesto específico, es "una base sólida" para que el resto de socios puedan seguir trabajando la reforma de la moneda única.

"Creo que es una buena base sobre la que tenemos que trabajar. Por supuesto, no se han terminado todos los debates, todos los detalles, tendremos que discutirlos esta tarde en la reunión del Eurogrupo, pero es una buena base, una base sólida, sobre la cual podemos trabajar y creo que podemos avanzar", ha dicho a su llegada a la reunión del Eurogrupo.

La ministra de Economía ha calificado como "muy bueno" que Berlín y París se hayan "sentado" para "reflexionar e intentar diseñar líneas comunes" para la "profundización" de la UE en el ámbito político, económico y de migración.

Con respecto al posible presupuesto de la eurozona, sobre el que no dieron detalles la canciller alemana Angela Merkel ni el presidente francés Emmanuel Macron, Calviño ha señalado que "lo importante no es discutir el tamaño" sino conseguir dotarse de "suficientes instrumentos para que la UE y la zona euro, que es su corazón, puedan crecer de forma sostenible en los próximos años".

Además, ha afirmado que la unión bancaria "no estará completa" hasta que se ponga en marcha un fondo único de garantía de depósitos, pero ha remarcado que "esto no quiere decir que sea imprescindible ahora mismo". "Simplemente lo tenemos que tener en mente y no olvidarlo", ha expresado, después de recordar que la UE ya ha avanzado "mucho" en términos de supervisión y resolución bancaria.

A nivel general, la ministra ha asegurado que está "muy satisfecha" porque en las reuniones que ya ha tenido con algunos colegas del Eurogrupo ha podido "constatar que hay una voluntad muy definida de dar pasos adelante" en la misma línea que defiende el Gobierno, que "no es otra que la profundización de la integración económica, social y política" de Europa.

En este sentido, se ha referido especialmente a la puesta en marcha de un impuesto sobre las transacciones financieras. Calviño se ha reunido por la mañana con el resto de países que quieren impulsarla y ha afirmado que existe una "voluntad clara" para "desbloquear" la situación con "distintas opciones" que permitan "progresos claros en los próximos meses".