Calviño asegura estar "muy satisfecha" al observar avances sobre la tasa a las transacciones financieras

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, se mostró este jueves "muy satisfecha" tras observar en una reunión del Eurogrupo sobre la tasa a las transacciones financieras "una voluntad clara de desbloquear la situación, poner sobre la mesa distintas opciones y que podamos tener progresos claros en los próximos meses".

En declaraciones a los periodistas en el marco de su participación en Luxemburgo en las reuniones del Eurogrupo y del Ecofin, Calviño también se refirió a las intenciones del nuevo Gobierno respecto al objetivo de déficit. En este sentido, preguntada por la dificultad de cumplir con el objetivo del 2,2% fijado por el anterior Ejecutivo debido a la subida de las pensiones, la ministra indicó que no tiene "ninguna razón para cambiar ese objetivo".

"La ministra de Hacienda está trabajando día y noche para ver cómo está evolucionando la ejecución presupuestaria, pero no tengo ninguna razón para cambiar ese objetivo", afirmó, para a continuación añadir que la principal voluntad es "salir del brazo correctivo en este año porque tengamos un déficit claramente inferior al 3%".

Por otro lado, Calviño destacó que el mensaje que el Gobierno de España quiere hacer llegar a las instituciones europeas es el de "construir una política económica sobre dos pilares: estabilidad presupuestaria que nos permita garantizar la estabilidad a corto, medio y largo plazo de la economía española, pero conjugarlo con un modelo de crecimiento más inclusivo, para que el crecimiento y la recuperación económicos lleguen a todos los ciudadano". Para ello, afirmó, hay que "articular una política presupuestaria con una política social".

INTEGRACIÓN EUROPEA

Por otra parte, Calviño también mostró su satisfacción por "haber podido constatar una voluntad decidida de dar pasos adelante en línea con la voluntad del Gobierno de España sobre la integración económica, social y política en Europa".

En este sentido, preguntada por el acuerdo alcanzado entre Francia y Alemania, la titular de Economía celebró que estos países "se hayan sentado para reflexionar e intentar diseñar líneas comunes en la profundización de la integración europea". "Es una buena base sobre la que tenemos que trabajar", agregó.

La ministra también destacó la importancia de llegar a un acuerdo sobre la creación de un fondo común de depósitos, aunque matizó que "eso no quiere decir que sea imprescindible ahora mismo o que si no se aprueba hoy sea un fracaso". "Hemos avanzado mucho en la supervisión y la resolución única, pero la unión bancaria no estará completada hasta que tengamos un sistema común de garantía de depósitos", aseguró sobre este punto.

Por último, al ser cuestionada sobre las negociaciones en torno a la situación de la deuda griega, Calviño recomendó prudencia "porque nunca es fácil llegar a acuerdos en temas tan complicados", pero se mostró "moderadamente optimista" en cuanto a las opciones de llegar a un acuerdo "para cerrar el capítulo de la crisis y uno de sus emblemas, que han sido los rescates a la economía griega".

