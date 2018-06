Valerio confía en que el consenso en la reforma de las pensiones evite el conflicto con la CE

Luxemburgo, 21 jun (EFE).- La ministra española de Empleo, Magdalena Valerio, se mostró hoy confiada en que un consenso a nivel nacional con todos los partidos políticos para la reforma del Pacto de Toledo, incluyendo al Partido Popular, pueda ser clave para evitar un conflicto con Bruselas por la sostenibilidad del sistema.

"Si hay un acuerdo en el Pacto de Toledo y hay un acuerdo en la mesa del diálogo social en materia de pensiones, desde luego en Europa también van a ser más proclives a estudiar las propuestas de solución que les va a poner encima de la mesa el Gobierno de España", dijo la ministra en declaraciones a los medios durante un Consejo de Empleo en Luxemburgo.

Valerio, que se estrena hoy ante sus homólogos europeos, defendió que la reforma de las pensiones es "una cuestión social que afecta a todo el país" y defendió sentarse "a buscar soluciones que también sean tenidas en cuenta y sean escuchadas por la Unión Europea".

"No queremos generar ningún enfrentamiento", afirmó la titular de Empleo, que confió en que se pueda cuadrar el cumplimiento del objetivo de déficit y la reforma de las pensiones.

Así, confió en tener "el apoyo y el consenso de otros partidos" y ejemplificó que el PP consiguió el respaldo de Ciudadanos y el PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estados antes de la moción de censura y el cambio en el Ejecutivo.

"Esperemos también que el resto de los partidos políticos, incluido el que acaba de salir del Gobierno, contribuya a que pueda haber un acuerdo en el Pacto de Toledo", añadió.

Sobre cómo convencer a Bruselas de la sostenibilidad de las finanzas públicas, Valerio subrayó que la Constitución española "habla de pensiones adecuadas, suficientes, periódicamente actualizadas" y "que la reforma del año 2013 no va en esa línea en absoluto".

"Vamos a mantener que los pensionistas no deben perder poder adquisitivo. Son personas, las pensiones son uno de los principales elementos de redistribución que hay en un país. No lo consideramos un gasto, es una inversión, son personas que han dado mucho a este país y ahora tienen derecho legítimo a tener calidad de vida", afirmó.

Para la ministra, el problema "no es de exceso de gasto" sino de "déficit de ingresos", y planteó "racionalizar los gastos del sistema de la seguridad social" para que no seguir pagando con cotizaciones gastos "que no son prestaciones del sistema, como los gastos de gestión del propio sistema o tarifas planas y reducciones de cuota".

El Consejo en el que participa hoy Valerio debatirá asuntos como la coordinación de los sistemas de seguridad social o la conciliación laboral, un tema que, según la ministra, será una "seña de identidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.