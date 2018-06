El presidente de cellnex dice que le "gustaría" que criteria tuviera una mayor participación en el accionariado

SANTANDER, 21 (SERVIMEDIA)

El presidente de Cellnex, Tobías Martínez, afirmó este jueves que le "gustaría" que Criteria Caixa (el holding de participadas de 'la Caixa) tuviera una participación mayor en el accionariado de la compañía.

Así lo explicó en el seminario 'La economía ante el blockchain. Lo que está por venir', organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) en el marco de los Cursos de Verano de la UIMP en Santander.

Criteria cuenta en la actualidad con una participación del 5% del capital de la Cellnex, y Martínez señaló que cree que "somos una compañía que encaja bien con su política de inversiones", aunque no sea una empresa de elevado dividendo.

"Aun en este caso es una buena oportunidad y me gustaría que tuviera que Criteria más participación porque me gusta tener también" accionistas españoles, añadió.

El responsable de Cellnex apuntó que le gustaría tener "socios de referencia españoles", porque es una empresa que nace, se ha desarrollado y opera en España, aunque reconoció que quizá "habla más el corazón que la cabeza".

Del 'free float', el capital que cotiza en Bolsa, detalló que el 55% son accionistas norteamericanos, el 28% de Reino Unido y el resto de otros países europeos.

EJECUCIÓN COMPRA BENETTON

El responsable de Cellnex hizo un repaso de la situación del accionariado de la compañía, para recordar que Abertis cerró a primeros de mes venta de un 4,1% de su capital social.

Tras esta colocación, Abertis continúa siendo titular del 29,9% de su capital social, aunque está acordada la venta de esa participación con la familia Benetton y el holding Edizione está pendiente de ejecutar la compra. Al no superar el 30% del capital, la familia Benetton evita tener que lanzar una opa por el 100% de Cellnex.

Martínez expuso que la ejecución de esta opción de compra "no tardará mucho", para concretar que podría ser "este verano: finales de julio, agosto o septiembre; no estamos hablando de final de año".

Sobre la entrada en el accionariado de la familia Benetton, el presidente de Cellnex subrayó que la "impresión que tenemos es que hemos encontrado un socio muy adecuado, porque los accionistas son buenos si son adecuados".

En este sentido, destacó que el Grupo Benetton "ha gestionado de forma inteligente y acertada su portfolio de inversiones" y "hoy fundamentalmente es un gestor de infraestructuras y eso ayuda".

"Estamos muy satisfechos y muy contentos por el perfil del inversor, porque conoce el tema, ha sido claro en apoya el proyecto de crecimiento y la estrategia no va a cambiar. No tenemos ningún elemento para no estar satisfechos, contento y tranquilos", defendió.

En cuanto a la posibilidad de que Cellnex pueda ser opada, puso en valor el accionariado de la sociedad. "Tener una base de accionistas sólida y a largo plazo que invierten estas cantidades y conocen cuál es el proyecto, no es una apuesta en un casino", dijo.

Pese a ello, reconoció que "técnicamente" toda empresa que está en el mercado puede ser opada, porque "es una cuestión de precio".

