Economía.- Tragsa saldrá próximamente de Brasil y "en un futuro no muy lejano" de Paraguay

Elvira Rodríguez descarta la privatización de la compañía y la puesta en marcha de un nuevo ERE

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Tragsa, Elvira Rodríguez, ha anunciado este jueves que la compañía estatal espera abandonar próximamente Brasil y "en un futuro no muy lejano" Paraguay, pese a que esta última filial da beneficios económicos.

Así lo ha señalado durante su intervención en las jornadas 'La economía ante el blockchain. Lo que está por venir' organizadas por la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas Económicos (Apie) en Santander.

En concreto, la expresidenta de la CNMV ha resaltado que Tragsa se está replegando en lo internacional. En esta línea, ha afirmado que la filial el Brasil está "prácticamente en liquidación" y que procede de una aventura internacional de la compañía a la que se podrá fin una vez se acaben las obras que se están realizando en la actualidad.

Respecto a Paraguay, Rodríguez ha afirmado que en este país Tragsa dispone de una gran finca productora de soja, una empresa con la que Paraguay pagó a España por una deuda soberana, y que, pese a dar beneficios, también da "muchos problemas".

Por otro lado, preguntada sobre la privatización de Tragsa, Rodríguez ha asegurado que la compañía es necesaria para el medio público. "La privatización no puede ser porque la normativa europea y la directiva dice que tenemos que ser un medio público", ha añadido.

La compañía, que en la actualidad cuenta con unos 11.000 empleados, también descarta volver a impulsar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), aunque considera que en su área constructora si se podrían hacer gestión de personal con salidas voluntarias pactadas.

"Yo no preveo un ERE, no sé qué pensara quién me pueda suceder, pero creo que no hace falta. Sí que se podría hacer gestión de personal, pero las salidas incentivadas necesitan la voluntad del Ministerio de Hacienda, y si las cosas van mejor sí que se podría hacer, pero nunca pasando por un nuevo ERE, porque creo que hay otro tipo de cosas que se pueden hacer", según Rodríguez.

Sobre la digitalización e impulso de la tecnología blockchain en Tragsa, la presidenta ha señalado que la compañía se encuentra inmersa en un plan de mejora de la eficiencia global de la empresa y ha asegurado que se tiene que modernizar su gestión productiva, pero que está trabajando con gestores y empezando a implantar un archivo electrónico generalizado en los expedientes.

Preguntada por el cambio de Gobierno, Elvira Rodríguez ha afirmado que Tragsa trabaja con toda la Administración y las administraciones autonómicas y que "en estos momentos no hay ningún problema con las autonómicas", ya que la compañía estatal ha recibido más encargos porque las administraciones han recibido bastante tesorería procedente de los Presupuestos y porque hay elecciones el año que viene, "lo que ha hecho que las administraciones autonómicas hayan abierto los cajones y hayan puesto en marcha algunos proyectos que estaban parados".

También ha resaltado que Tragsa necesita una cifra de negocio que ronde los 800 millones para equilibrar sus cuentas, por lo que Rodríguez ha apuntado que va a hacer una previsión al alza de 750 millones y ha señalado que la compañía está "cerca de alcanzar esa línea en la que no tenga ni pérdidas ni ganancias".

SOBRE LA RENOVACION DEL PP

Por último, preguntada sobre el proceso de elección del presidente del PP, Rodíguez ha afirmado que "no habla de favoritos", porque es compromisaria del partido y ha asegurado que "ya lo decidirá".

"El PP hace falta y vamos a empezar un periodo diferente en el que habrá que trabajar mucho y explicar mucho qué queremos hacer, qué pensamos y por qué camino vamos", ha añadido la presidenta, que también ha destacado que desconoce cuándo será su relevo.