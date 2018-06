Economía.- La UE impone desde este viernes aranceles a casi 200 productos de EEUU valorados en 2.800 millones de euros

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)

La Unión Europea impondrá a partir de este viernes aranceles adicionales por valor de 2.800 millones de euros a una lista de casi 200 productos procedentes de Estados Unidos -como zumo de naranja, whisky, tabaco, vaqueros arándanos, motos o mantequilla de cacahuete - en respuesta a los impuestos que el presidente Donald Trump decidió aplicar a las importaciones de acero y aluminio del bloque comunitario.

La Comisión Europea informó en un comunicado de que el reglamento pertinente se publicará este jueves en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor el viernes. En concreto, se aplicará un arancel del 25% a todos los productos incluidos en la lista, salvo a la importación de cartas, para las que el gravamen será del 10%.

De esta forma, Bruselas ejercitará su derecho a adoptar medidas equivalentes a la decisión de Washington con unos aranceles adicionales sobre las importaciones norteamericanas por valor de 2.800 millones de euros. Sin embargo, EEUU impone gravámenes a las importaciones de acero y aluminio europeos por valor de 6.400 millones de euros.

En este sentido, la UE no podrá fijar aranceles sobre nuevos productos estadounidenses para compensar el impacto restante (3.600 millones de euros) hasta dentro de tres años o desde el momento en que la OMC declare que la decisión de Trump es contraria a sus reglas.

"Nosotros no queríamos estar en esta posición, pero la decisión unilateral e injustificada de EEUU de imponer aranceles adicionales al acero y aluminio de la UE no nos deja otra opción (...) Nuestra respuesta es medida, proporcionada y totalmente en línea con las normas de la OMC. No es necesario decir que si EEUU elimina sus tarifas, nuestras medidas también serán eliminadas", manifestó la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström.

Los nuevos aranceles a productos procedentes de EEUU son una de las medidas que Bruselas ha adoptado como respuesta a los impuestos de Trump al acero y aluminio, junto con el inicio de un procedimiento de disputa en la OMC.

Además, el Ejecutivo comunitario ha iniciado una investigación para determinar si debe adoptar adopta medidas de salvaguardia para evitar que entren al bloque comunitario productos de acero y aluminio procedentes de otros países también afectados por la decisión de Trump.