Draghi no vislumbra una recesión en la Eurozona a medio plazo "ni nada que se le parezca"

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha expresado su confianza en una gradual recuperación de la inflación en la zona euro, donde el banquero romano ha descartado el riesgo de una nueva crisis económica al afirmar que en el medio plazo no se vislumbra una recesión "ni nada que se le parezca".

"Incluso en nuestras perspectivas a medio plazo, para 2020, no vemos una recesión. Vemos un crecimiento más bajo, pero nada que se parezca a una recesión", ha señalado Draghi durante su intervención en el Foro de Bancos Centrales organizado en Sintra (Portugal) por el BCE.

No obstante, el presidente del instituto emisor de la Eurozona, que abandonará el cargo el 31 de octubre de 2019, ha subrayado la dificultad de dar una respuesta desde una realidad "compleja" como la Eurozona, donde conviven 19 economías. "Hay países con margen fiscal y países que no tienen margen fiscal", señaló.

Sobre estas dificultades, el banquero italiano ha reiterado la importancia de progresar gradualmente hacia una unión monetaria óptima y lograr una convergencia colectiva. "Aquí entraríamos en el campo de las reformas de la unión monetaria, de profundizar en ella", señaló.

Celebra la propuesta franco-germana

En este sentido, el presidente del BCE ha dado la bienvenida al documento propuesto por los gobiernos de Francia y Alemania, que ha considerado "un paso alentador en este sentido", destacando el difícil contexto político en el que se ha producido.

"Además, creo que también es importante, porque si no me equivoco es la primera vez que tenemos una propuesta planteada por los gobiernos", ha puntualizado Draghi, quien ha concluido que no se puede desvincular cuál sería la respuesta a una hipotética crisis de la Eurozona de la necesidad de reformar y profundizar la unión monetaria.

Inflación y e-commerce

Por otro lado, a diferencia de su homólogo del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, el banquero romano ha restado importancia al posible efecto del comercio electrónico sobre la evolución más débil de los precios.

"Tenemos por el momento pocas evidencias sobre su efecto en la inflación. No podemos ver en los datos nada que sugiera un efecto permanente", ha declarado Draghi.