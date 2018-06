En España falta voluntad política para utilizar blockchain contra el fraude fiscal, según experto

El doctor en Economía y consultor César Molinas ha afirmado que en España no se aprovecha la tecnología blockchain para combatir el fraude fiscal por falta de voluntad política.

SANTANDER, 20 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado durante su intervención en las jornadas 'La economía ante el blockchain. Lo que está por venir' organizada por la Asociación de Periodistas Económicos (Apie) y BBVA en la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

En cuanto a la posibilidad de que en España se adopte un programa de fraude fiscal con blockchain, como sucede en Estonia, Molinas ha reconocido que la dificultad técnica sería "muy baja", pero que hay un problema de voluntad política.

"Es un problema de voluntad política y de cuánta transparencia está la sociedad dispuesta a soportar", ha explicado. Además, el experto no ve claro que la sociedad apoye que cualquier usuario pueda acceder a la red y conocer los impuestos que paga.

En cualquier caso, Molinas no tiene claro que este programa fiscal basado en tecnología blockchain sea efectivo contra el fraude. "No es un problema trivial, pero tampoco está claro que viendo lo que la gente declara se sepa si roba o no", ha reconocido.

Aún así, el economista ve en la tecnología blockchain "mucho más futuro" que en el bitcoin, ya que se trata de una inversión "muy especulativa" --solo en 2017, el bitcoin se revalorizó un 2.000%--, con comisiones "relevantes" y cuyas órdenes "no son inmediatas".

"La operativa es razonablemente compleja como para disuadir a muchos inversores", ha señalado. Además, ha apuntado que el futuro de las criptodivisas está en la especialización, más que en la universalización. "Veo más posibilidad de crecimiento en criptomonedas que son desconocidas excepto para los que usan un determinado servicio", ha indicado Molinas.