Economía.- Goirigolzarri dice que un impuesto a la banca no se justifica por no tener externalidades negativas

SANTANDER, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha señalado este miércoles que un impuesto a un sector concreto, como sería el impuesto a la banca, encontraría su justificación en el caso de sectores con externalidades negativas, y ha asegurado que el sector financiero español "no tiene ninguna".

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en las jornadas 'La economía ante el blockchain. Lo que está por venir' organizadas por la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas Económicos (Apie), donde ha reconocido que no conoce el impuesto a la banca sobre el que han debatido entidades y grupos políticos en las últimas semanas y que propone el actual Gobierno de Pedro Sánchez.

"El día que lo conozca opinaré de forma más concreta, pero un impuesto a un sector se justifica por externalidades negativas. La banca no tiene ninguna externalidad negativa y, por tanto, lo que tenemos que ver es la situación global de la banca y valorarla a la hora de analizar un posible impuesto", ha defendido el banquero.

Goirigolzarri ha hecho hincapié en el reto de aumentar la rentabilidad que presenta el sistema bancario actualmente, ya que el coste de capital de la banca española y europea está por encima de la rentabilidad sobre fondos propios, lo que significa que la banca "tiene problemas para conseguir capital".

"Si esto es así, la banca estará infracapitalizada y, si lo está, no podrá dar créditos y, entonces, no podrá financiar a la economía. Eso es negativo para la economía y el bienestar de los ciudadanos", ha advertido Goirigolzarri, quien también ha pedido "no jugar con estereotipos del pasado en el que la banca tenía una rentabilidad sobre fondos propios superior al 20%".