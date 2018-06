Goirigolzarri mantiene que no hay "agobios" ni "prisas" para privatizar bankia

SANTANDER, 20 (SERVIMEDIA)

El presidente de BANKIA (BKIA.MC ) José Ignacio Goirigolzarri, afirmó este miércoles que en "la situación actual, no tenemos agobios ni ninguna prisa" para completar el proceso de privatización de la entidad, de la que el Estado controla algo más del 60% del capital, aunque consideró que es bueno que haya una "referencia" sobre el plazo para culminar ese proceso.

Así lo expuso en el curso 'La economía ante el blockchain. Lo que está por venir', organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) en el marco de los Cursos de Verano de la UIMP en Santander.

"El tema de los plazos es complejo desde el punto de vista técnico" porque "la ley establece un plazo" y "creo que no tengo más que decir", expuso.

El plazo, recordó, acaba el 31 de diciembre del año que viene, para subrayar que "creo que es bueno que institucionalmente exista una referencia".

En este sentido, señaló que "año y medio antes" de que venza el plazo, y no siendo una decisión suya y sí del Gobierno, "me parece que no es necesario" abordar si se ha de prolongar el mismo o no.

"Veremos cómo van evolucionando las cosas y ya habrá plazo para hacerlo", apuntó el presidente de Bankia, quien además aprovechó para rechazar que la posibilidad de que entidad no se privatice y sea un banco público entendido como "instrumento de política económica y social".

Con este modelo, destacó, "no estoy de acuerdo" porque no es sostenible y no cree que pueda "jugar un papel contracíclico" en el crédito. "¿Quién pagaría las provisiones de dar crédito a alguien a quien ningún banco se lo quiere dar?", planteó.

UNIÓN BANCARIA

Por otra parte, Goirigolzarri apuntó que es necesario avanzar en la Unión Bancaria, ya que, entre otras cosas, mejoraría la competitividad de las empresas españolas.

Según el presidente de Bankia, hay que "refinar" los mecanismos de intervención y que el Fondo de Garantía de Depósitos europeo sea una "realidad", algo que reconoció es complejo porque supone mutualizar riesgos.

"El objetivo final de la Unión Bancaria es que la seguridad de un euro depositado en un banco dependa de la calidad de la entidad financiera y no del país en el que éste tenga su sede social", expuso.

ECONOMÍA ESPAÑOLA

El presidente de Bankia también se refirió a la evolución de la economía española, para subrayar que "crece con brío", aunque destacó la necesidad de combatir la "lacra" del paro.

En este sentido, subrayó que hay que hacer un "esfuerzo enorme y bien programado" para reincorporar a los parados al mercado laboral, un proceso donde la educación y la formación juegan un papel fundamental.

Sobre este tema, recordó que existe un "gap entre la oferta y la demanda de competencias" que requieren las empresas.

Además, consideró que un "claro" punto de "vulnerabilidad" para la economía española es el control de las cuentas públicas, y advirtió del impacto que puede tener en la deuda el aumento de los tipos de interés.

(SERVIMEDIA)

20-JUN-18

BPP/caa