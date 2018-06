Economía.- Planas informó a Sánchez de su imputación y asegura al PP que "no hay caso" y que será exonerado

Los 'populares' le echan en cara que haya pasado ya una semana y la Fiscalía aún no le haya desimputado

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha subrayado que informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su situación en la causa judicial relativa al robo de agua a acuíferos de Doñana (Huelva), por la que está imputado, ha asegurado que "no hay caso" y se ha mostrado convencido de que será exonerado porque la Fiscalía ha confirmado hasta en tres ocasiones que "no existe materia" para acusarle de "nada".

Así lo ha puesto de manifiesto en la primera sesión de control a la que el Gobierno socialista se ha sometido en el Congreso en respuesta a la portavoz 'anticorrupción' del PP, Beatriz Escudero, que quería saber si había informado convenientemente a Sánchez de que estaba imputado por un delito medioambiental cuando le ofreció ser ministro.

La juez instructora de la Palma del Condado (Huelva) encargada del caso le acusa de un delito medioambiental por haber consentido supuestamente las captaciones de agua ilegales cuando fue consejero de Agricultura en Andalucía, entre 2012 y 2013, si bien la Fiscalía, que mostró sus dudas sobre la imputación del ahora ministro, no aprecia delito en su actuación.

En su contestación a la diputada 'popular', Planas ha confirmado que sí comunicó al jefe del Ejecutivo las circunstancias de ese asunto, incluida la posición de la Fiscalía, que ha dicho ya en tres ocasiones, la última en diciembre de 2017, que "no existía materia" para acusarle de "nada".

HOY ES MINISTRO Y ESTA IMPUTADO

Sin embargo, estas palabras no han convencido a Escudero, que le ha echado en cara que hoy sea ministro pese a su imputación, cuando en su día Sánchez aseguró que asumiría la Presidencia del Gobierno sin tener un ministro imputado. "Y es el primer presidente que ha tenido un ministro condenado (Máxim Huerta) y uno imputado", ha apostillado.

La diputada 'popular' ha cuestionado que haya pasado una semana desde que saltara el caso de Planas y, sin embargo, la Fiscalía todavía no le haya desimputado, y que ahora, además, el Gobierno vaya a nombrar a una fiscal general del Estado, María José Segarra, "que es amiga del fiscal de Huelva". "¡Qué casualidad!", ha comentado.

Escudero cree que Planas es "víctima" de la "jauría política" que, a su juicio, ha instalado el presidente y que ha hecho "saltar por los aires" la presunción de inocencia, "que está arrastrada por la apetencias políticas de muchos de ustedes".

Tras subrayar que han echado a Mariano Rajoy de la Presidencia sobre la base de una sentencia que "no condena" al Gobierno anterior, la 'popular' se ha preguntado por qué los del PP tienen que dimitir y los del PSOE no. "¿Por qué Sánchez establece las reglas de la jauría política y luego las incumple?, ha planteado.

"NO ESTAN PARA DAR LECCIONES", LE SUELTA AL PP

"No están ustedes para dar lecciones de ética", le ha soltado, en su turno, el titular de Agricultura, quien ha remarcado que "no hay caso". "Ni era competente el material sobre la cuestión, ni participé en los hechos, ni tenía conocimiento de los mismos. Colaboré con la Justicia cuando fui citado, y la Fiscalía, por escrito y en tres ocasiones, señaló que no existía materia para acusar de nada a este misnistro", ha comentado.

Planas ha presumido de tener una hoja de servicios a España de 40 años en la política y en la administración pública "sin reparos" para advertir, a renglón seguido, de que ningún miembro del PP va a "mancharla" con sus manifestaciones. "Para mi es un orgullo este Gobierno y formar parte del mismo", ha concluido.