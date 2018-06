La patronal textil avisa que el sector debe reinventarse y es "insostenible" vender con descuentos agresivos

Exige las "mismas reglas de juego" para el mundo 'online' y el 'offline'

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), Eduardo Zamácola, ha alertado de que el sector textil en España debe "reinventarse" tras las caídas de ventas acumuladas a lo largo de 2018 y ha reiterado que es "insostenible" vender prendas de moda con promociones continuas y descuentos agresivos.

"No ha sido un año espectacular y el crecimiento en ingresos en 2017 ha sido muy, muy ligero. Hay que reinventarse y cambiar muchas cosas. Es insostenible vender con promociones. Si queremos vender con calidad no se puede exigir estar comprando con descuentos agresivos. Hay que hacer los deberes para vender con calidad", ha asegurado Zamácola durante la presentación del informe 'El comercio textil en cifras'.

El sector textil en España facturó en 2017 un total de 18.097 millones de euros, lo que supone un ligero incremento del 0,47%, lo que le permite encadenar cuatro años en positivo. "Pensamos que la climatología es un factor determinante en el sector, pero hay que hacer un ejercicio permanente en el mundo de la moda. No podemos seguir achacando a la climatología el resultado de nuestras ventas", ha subrayado.

Por eso aboga por luchar contra el descuento permanente, ya que considera que se trata de una "política errónea". "Hay que acompasar la oferta a la demanda y que las empresas busquen crear marca. Llevamos siete años acostumbrando al cliente a una guerra de descuentos y eso es insostenible, porque las marcas pequeñas y medianas no lo soportan, a no ser que no se diferencien. Te diferencias o estás muerto", ha reiterado.

El presidente de Acotex ha hecho también un llamamiento para apoyar a los comerciantes, que son los que "cuidan y mantienen vivas las calles". "Sin ellos las calles estarán muertas. Hace falta ayudas a los comerciantes como exenciones fiscales para tener calles vivas y que valga la pena tener locales comerciales abiertos", ha solicitado.

Respecto a la posibilidad de que se vuelva a regular el periodo oficial de rebajas, Zamácola ha reconocido que desde Acotex mantienen una postura "neutra", aunque sí que ha exigido al Gobierno que se apliquen las "mismas reglas del juego" para todos los operadores, tanto del mundo 'offline' como 'online".

CATALUÑA CEDE EL PRIMER PUESTO EN FACTURACIÓN POR EL INDEPENDENTISMO

Por otro lado, Cataluña ha cedido el primer puesto en cuota de facturación de gasto medio por habitante, hasta caer a la tercera posición debido a la inestabilidad política que se vivió en los meses de octubre y noviembre.

"El efecto que ha tenido Cataluña en octubre y noviembre se ve reflejado en las cifras por las huelgas y una situación insostenible en la calle", ha asegurado Zamácola, que ha precisado que en octubre las ventas cayeron hasta un 35% y se redujeron un 12% en noviembre, mientras que el 'tax free' ha crecido y no ha impactado en el turismo.

En concreto, la Comunidad de Madrid (17,13%) y Andalucía (16,21%) fueron las regiones con mayor cuota de facturación, seguidas de Cataluña (15,84%), mientras que Ceuta y Melilla, La Rioja y Cantabria son las de menos cuota de ventas.

Por último, Zamácola se ha mostrado "optimista" de cara al cierre de este año, aunque es consciente de que la caída acumulada de los cinco primeros meses del año "no es positiva". "El objetivo es cerrar el año en positivo; me conformo con hacer las mismas ventas que el año pasado. Prefiero vender menos, pero con más calidad y más margen", ha indicado.