El sector textil en españa facturó 18.097 millones de euros en 2017, un 0,49% más

El sector textil en España facturó un total de 18.097 millones de euros durante el año 2017, un 0,49% más que en el año anterior, según la 17ª edición del informe 'El Comercio Textil en Cifras' publicado por la Asociación Empresarial del Comercio Textil (Acotex).

Según los datos del informe, Madrid, con una cuota de facturación del 17,13% fue la comunidad autónoma con mayor facturación, seguida de Andalucía (16,21%). De esta forma, Cataluña pasó de ocupar el primer puesto en 2016, con un 17,66% ese año, a un 15,84% en 2017.

En lo que respecta al gasto medio, los españoles gastaron en ropa una media de 453,6 euros en 2017, incrementándose por cuarto año consecutivo. Por regiones, los madrileños fueron los que más gastaron (550,13 euros), seguidos de los habitantes de Baleares (519,84 euros). En el lado opuesto se situaron los extremeños (356,88) y los gallegos (394,45).

AUTOCRÍTICA

"No ha sido un año espectacular", aseguró el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, quien valoró el incremento del 0,49% en la facturación como "muy ligero".

En este sentido, Zamácola explicó que uno de los factores que más influyen en las ventas del negocio pero aseguró que el sector debe hacer autocrítica y que no puede culpar exclusivamente a la climatología. En este sentido, señaló que el sector textil debe "reinventarse" y criticó la venta permanente con descuentos, que tildó de "modelo insostenible".

Además, también afirmó que "no tiene sentido que se adelanten las temporadas, presentándose las de verano en febrero y las de invierno en agosto". Sobre este punto, aconsejó "acompasar la oferta a la demanda". "No tiene sentido, si te ofrezco un abrigo en agosto o te hago un descuento o no lo vas a comprar", indicó.

Por ello, el presidente de Acotex recomendó un "ejercicio de reflexión que tenemos que hacer los comerciantes y el mundo de la moda". "No podemos seguir acusando a la climatologia", aseguró, para añadir que "hay que vender la ropa a los clientes cuando la demandan".

TIENDAS

Por otro lado, el informe recoge que en 2017 las tiendas de ropa generaron 3.159 nuevos puestos de trabajo, alcanzando los 200.612 en el sector a nivel nacional. En cuanto al número de tiendas de moda, era de 62.178.

En lo que respecta a los formatos comerciales, las cadenas especialziadas obtuvieron una cuota de facturación del 33,1%, seguidas por los híper y supermercados, con un 24,6%; las tiendas multimarca, con el 19%; los 'outlet', con un 14,9%, y los grandes almacenes, con el 8,4%. Respecto al canal 'online', representó en torno al 7% de la facturación total.

2018 Y CATALUÑA

Por otra parte, Zamácola adelantó los datos de facturación en los primeros cinco meses de 2018, según el barómetro interno que maneja la patronal del sector, que recoge un descenso del 4,4% respecto al mismo periodo de 2017.

Por último, Zamácola se refirió al impacto de la situación política en Cataluña, sobre la que aseguró que "se ve reflejado en las cifras", haciendo que esta comunidad pasara del primer puesto en facturación al tercero.

