Planas al pp: "no están ustedes para dar lecciones de ética"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, espetó este miércoles en el Congreso de los Diputados a la diputada del PP Beatriz Escudero que "no están ustedes para dar lecciones de ética".

Así se expresó Planas al ser preguntado por Escudero en la sesión de control al Gobierno de la Cámara Baja por si comunicó al presidente, Pedro Sánchez, su imputación en una investigación por delito medioambiental.

Tras aclarar que sí comunicó a Sánchez dicha cuestión, Planas defendió que "no hay caso" porque no era competente ni material ni formalmente en el asunto, además de porque ni participó ni tenía conocimiento del mismo.

"Colaboré con la justicia cuando fui citado", destacó el nuevo titular de Agricultura, quien recordó además que "la Fiscalía señaló que no existía materia para acusar de nada a este ministro".

"Tengo una hoja de servicios a España de 40 años sin reparos y ni usted ni algunos miembros de su partido van a mancharla con sus manifestaciones", concluyó.

Por su parte, Escudero denunció que "todavía no sabemos si estará desimputado o no y de momento hoy es ministro y está imputado", algo, que según recordó, Sánchez dijo que no permitiría.

"Es el primer presidente que ha tenido un ministro imputado y otro condenado", prosiguió la diputada del PP, quien advirtió de que "la presunción de inocencia está devastada por las jaurías políticas que ha impuesto Pedro Sánchez". "¿Por qué tenemos que dimitir los del PP y ustedes no?", sentenció.

