Economía/Laboral.- Valerio anuncia "actuaciones de urgencia" para restablecer el equilibrio de las relaciones laborales

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado este miércoles que el Gobierno socialista llevará a cabo "actuaciones de urgencia" para restablecer el equilibrio de las relaciones laborales en España.

"Hay que devolver a los agentes sociales su poder negociador, priorizar el convenio sectorial al de empresa", ha dicho la ministra en el Pleno del Congreso en respuesta a una pregunta de la diputada del PP Carolina España sobre qué aspectos de la reforma laboral de 2012 piensa "retocar" el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La ministra de Trabajo ha afirmado que su compromiso es eliminar "los aspectos más dañinos de la reforma laboral" y trabajar por un nuevo Estatuto de los Trabajadores "para el siglo XXI" y todo ello "con una metodología que nunca se debería haber perdido: diálogo social y consenso político".

La diputada 'popular', por su parte, ha acusado a la ministra de "ir de chapuza en chapuza" y de querer volver a enviar al paro a 3,8 millones de personas.

"Ustedes nunca han sabido crear empleo. No nos pueden dar lecciones. Por cada empleo temporal, se crean dos indefinidos. El empleo no lo suyo", ha denunciado España, que ha pedido a la ministra que "sigan el camino del empleo que ha marcado el PP y no dejen a España en la ruina".

La titular de Trabajo ha admitido que el Gobierno del PP creó 1,2 millones de empleos, pero "precarios". "Su reforma laboral ha traído temporalidad y contratos de corta duración. Sólo 8 de cada 100 contratos que se hacen en España al mes son indefinidos", le ha respondido Valerio, que ha denunciado además que la reforma laboral de 2012 ha generado más conflictividad laboral.