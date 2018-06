Ábalos sostiene que las autopistas que dejarán de ser de peaje ya han sido amortizadas

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sostuvo este martes en el Senado que las autopistas que van a ser liberalizadas en muchos casos han superado ya la previsión para su amortización.

Así respondió Ábalos a una pregunta de la senadora por Álava Elvira García sobre sus planes con respecto al fin de la concesión de la autopista aP-1 entre Burgos y Armiñón, donde confirmó que dicha vía dejará de ser de pago el 30 de noviembre, cuando vence su concesión.

"No vamos a prorrogar la concesión y vamos a liberar el actual peaje", afirmó Ábalos, quien añadió que "este tramo y otros muchos están por encima de la previsión que se estableció para amortizarlos", indicó.

Como ejemplo, se refirió también a la autopista del Mediterráneo, cuya concesión vence en 2019, y que se ha prolongado durante 50 años, 20 más de los previstos, de la que también anunció el fin de los peajes el 31 de diciembre de 2019.

Además, en respuesta a una interpelación del senador de Compromís Carles Mulet, el titular de Fomento aseguró que "no estamos en una medida atrevida ni improvisada", ya que recordó que él mismo en 1997, cuando se aprobó la última prórroga de la concesión de la AP-7, ya abogaba por acabar con la concesión.

De hecho, recordó que su predecesor, Íñigo de la Serna, decía también que con carácter general no iban a prorrogar los plazos de las concesiones. "Me sorprende que no hubiera reacción", ironizó.

En todo caso, advirtió de que está pendiente la reflexión sobre la viabilidad y sostenibilidad de la red pública, aunque apuntó que dicha reflexión no se hará hasta que exista igualdad en todos los territorios. "No tiene sentido que haya territorios penalizados y otros absolutamente liberados", sentenció el ministro, que concluyó que "esto es también vertebrar y hacer igualdad entre todos".

