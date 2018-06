Ciudadanos se queda solo con su reforma laboral: PP, Podemos y PSOE votarán en contra

Ciudadanos no ha encontrado apoyos suficientes en el Pleno del Congreso para garantizar la tramitación de su proposición para reformar el mercado laboral con un contrato único, una 'mochila austriaca' y cambios en las condiciones para poder despedir de forma procedente.

De hecho, en un debate plagado de reproches solo UPN ha manifestado expresamente su apoyo a la iniciativa defendida por el presidente de Cs, Albert Rivera, ya que PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y Compromís han avanzado su voto en contra, mientras que el PP ha rechazado respaldar su tramitación y el PDeCAT ha optado por la abstención.

"Su contrato único es un 'bluf', y usted lo sabe", ha espetado la portavoz laboral de los 'populares', Carolina España, que ha acusado a Rivera y a su iniciativa de ser "puro marketing". "Se cree que con las encuestas, las estadísticas o lo que suena bonito, se crea empleo. Y no", ha dicho, antes de pedir que "no tome el pelo con tanto postureo".

Unos términos similares a los manifestados por el secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, que ha llegado a calificar la iniciativa como una de "titular vacío y 'fake'", pues cree que no acaba con los contratos temporales, sino que "los amplía a nuevas modalidades". "Y la mochila de derechos nuevos y extraordinarios sólo es un titular. No hay ningún desarrollo. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo, cuándo, quién los paga?", se ha preguntado.

"La ley de la selva"

Prácticamente todos los grupos han incidido, sobre todas las cosas, en la ampliación de las causas para poder ejecutar un despido procedente. Tras enumerarlas, Alberto Rodríguez, de Unidos Podemos, ha dicho que "les faltó decir que si llueve también puede despedirse a un trabajador por año".

El portavoz de Trabajo del grupo confederal ha asegurado que "es un orgullo" para él "votar en contra de una iniciativa tan cruel" pues, ha criticado, "sólo busca instaurar la ley de la selva". "En lo laboral al menos, entre el fuerte y el débil, la libertad oprime y la ley libera. Sin equidad, árbitro ni regla, la libertad es pura barbarie", ha concluido.

"Despide libre, legal, sin ninguna causa y encima barato. E introducen condiciones para despido en sector público. Bien", ha celebrado, irónicamente el portavoz laboral de ERC, Jordi Salvador i Duch, para el cual la iniciativa demuestra que Cs "es un partido claramente sindical", pues no habla de negociación colectiva y persigue "ultraliberalismo puro y duro".

Sólo UPN apoya a Rivera

También votará en contra el PNV, que cree que se "amplía sin límites legales las causas posibles para el despido procedente. "No actúa en favor de la flexibilización, sino en dinamizar el despido con fórmulas más baratas", ha dicho Íñigo Barandiaran, responsable de Empleo en el Congreso de la formación 'jeltzale'.

Carles Campuzano, su homólogo en el PDeCAT, ha valorado positivamente la introducción de la mochila austriaca, si bien no cree "adecuadas" las soluciones propuestas para acabar con la temporalidad que, cree, "lo único que hacen es abaratar el despido".

"Nunca lo nuevo fue tan viejo ni lo liberal tan reaccionario", ha manifestado Ignasi Candela, de Compromís, para el que la regulación propuesta supone "volver al siglo XIX", mientras que Íñigo Alli, de UPN, único apoyo de la formación naranja en el debate, ha valorado positivamente el debate llevado a la Cámara sobre "flexibilidad" laboral. "Aunque nos generan muchas dudas, estamos a favor de ese diálogo", ha dicho.

Ciudadanos: "Tres décadas de fracaso... reforma tras contrarreforma... y parche tras parche... Si queremos acabar con la precariedad"

Antes de la fuerte contestación parlamentaria, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido la admisión a trámite de su iniciativa para poder "debatir, acordar y enmendar" en el Congreso "un nuevo marco laboral" con el que acabar un "un cóctel letal".

"Si los contratos son de usar y tirar, convertimos la vida de mucha gente de usar y tirar", ha aseverado, señalando que España encabeza junto a Grecia las estadísticas de tasa de desempleo en Europa y, junto a Polonia, las de precariedad.

Todo ello, ha dicho, tras "tres décadas de fracaso", "reforma tras contrarreforma" y "parche tras parche". "Si queremos acabar con la precariedad, no podemos hacer lo mismo", ha defendido Rivera, que ha defendido su contrato único, los incentivos a las empresas que concentren menos despidos y su propuesta de mochila austriaca.

En su intervención, Rivera ha acusado a los detractores de su propuesta de "perpetuar un sistema de fracaso y obstaculizar la reforma del mercado". "Cuando un señor es contratado temporal y le echan a la semana o al mes, no es votante del PSOE, de Cs o del PP. Es un ciudadano español y un trabajador precario que no tiene derechos como otros trabajadores. Como no hay diferencias entre nuestros electores a la hora de contratar y tener derechos, les propongo que en este tema nos pondremos de acuerdo", ha concluido.