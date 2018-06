Nadal (pp) recuerda que el 'techo de gasto' de los pge lo tiene que aprobar tanto el congreso como el senado

SANTANDER, 19 (SERVIMEDIA)

El exministro de Energía y portavoz del Economía del PP, Álvaro Nadal, recordó este martes al Gobierno del PSOE que el acuerdo del Consejo de Ministros que recoge el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado, conocido como 'techo de gasto' y primer paso para poder elaborar las cuentas públicas, requiere ser aprobado tanto por el Congreso de los Diputados como por el Senado.

Así lo indicó en el curso 'La economía ante el blockchain. Lo que está por venir', organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) en el marco de los Cursos de Verano de la UIMP en Santander.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria recoge que el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, y que también recoge el 'techo de gasto', se remitirá a las Cortes Generales.

"En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno. Si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento", se expone en la ley.

Nadal compartió mesa de debate con Manuel Escudero, responsable de Economía del PSOE; Nacho Álvarez, responsable de Economía de Podemos; y Susana Solís, portavoz de Economía de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.

El diputado del PP indicó que al Gobierno del PSOE "le va a costar un montón cuadrar las cuentas –públicas- en las circunstancias actuales", cuando los grupos con los que podrían pactar reclaman por un lado aumento del gasto y por otro reducir impuestos.

El exministro apuntó que cuando uno ve los "toros desde la barrera" lo que hace es "exijo, exijo y exijo, pero otra cosa es gobernar".

Por su parte, Escudero quiso dejar claro hay un "primer envolvente fundamental" de la acción del Gobierno, que es la "estabilidad presupuestaria". "No nos gustan" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, diseñados por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero "lo que tenemos es un respeto democrático al mandato del Parlamento y un testimonio de estabilidad presupuestaria", dijo.

Además, Escudero aseguró que se realizará una "tarea minuciosa" en lo que se refiere al cumplimiento "más estricto" de los compromisos asumidos con Bruselas. "El Gobierno quiere hacer lo básico para dar estabilidad presupuestaria, resolver la inestabilidad territorial y que en España impere la decencia política y social", sentenció.

Mientras, el portavoz de Economía de Podemos destacó la necesidad de abrir la renegociación con la Comisión Europea de los objetivos de déficit. Álvarez abogó por una reducción "más paulatina" del déficit, ya que España tiene que hacer frente a problemas importantes como la elevada tasa de desempleo. "Ojito con eso" de pedir a Bruselas replantear los objetivos de déficit, respondió el portavoz de Economía del PSOE a Álvarez.

Desde las filas de Ciudadanos, Solís defendió que su formación apoyó la aprobación de los dos últimos PGE "por dar estabilidad a España, mientras que el PSOE decía no es no". "¿La estabilidad de España en ese momento no era importante? ¿Sólo es importante cuando gobierna el PSOE?", planteó.

