Valerio se compromete a "combatir" la devaluación salarial derivada de la reforma laboral

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, señaló este martes que la devaluación salarial ha sido "uno de los efectos más dañinos" de la reforma laboral de 2012 "que este Gobierno se compromete a combatir" para tener "salarios decentes".

En el Pleno del Senado, la ministra de Trabajo respondió a una pregunta del senador de Unidos Podemos Óscar Guardingo sobre la derogación de la reforma laboral del PP. Valerio indicó que en el Gobierno "somos realistas" y existe una aritmética parlamentaria "compleja" para la derogación. Sin embargo, se mostró favorable a "restituir" el marco de relaciones laborales con diálogo social y con consenso político y dejar sentadas las bases para un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

En este sentido, citó algunas de las medidas como es "devolver a los agentes sociales su poder negociador", recuperar la ultraactividad y que prime el convenio del sector sobre el de empresa.

"Debemos crear bases firmes para el crecimiento de la economía", señaló Valerio, quien dijo que la "proximidad" de las posiciones entre sindicatos y empresarios para el pacto salarial "contribuirá" a ello y es "una gran noticia".

Por otra parte, la senadora del PP Rosario Soto también preguntó a la ministra de Trabajo si "¿van ustedes a renunciar a sus principios?", en referencia a la derogación de la reforma laboral.

Valerio le dijo a Soto que "no renunciamos a nuestros principios pero tenemos los pies en el suelo. Lo peor no es renunciar a los principios, sino no tenerlos, hay algunos que es que no los tienen". La titular de Trabajo criticó que la reforma laboral del PP "quebró el pacto social que había en este país" y desde el Gobierno "trabajaremos por un empleo digno".

