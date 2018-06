Montero niega que la creación de cuatro nuevos ministerios implique un incremento significativo del gasto público

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó este martes que la creación de cuatro nuevos ministerios implique un incremento significativo del gasto público y explicó que la reordenación del Ejecutivo sólo implicará asignar las partidas correspondientes que ya estaban contempladas dentro de otros departamentos.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, la primera al nuevo Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, Montero respondió así a la pregunta del senador Juan Antonio de las Heras, del PP, sobre con qué disponibilidades presupuestarias cuenta el Gobierno en el año 2018 para crear cuatro nuevos ministerios. En su intervención, el senador popular señaló su discrepancia sobre que la reestructuración ministerial no vaya a suponer un gran incremento del gasto.

"Se va a absorber con las partidas presupuestarias que actualmente están conformadas en los Presupuestos" aseguró la ministra, para añadir que la creación de nuevos ministerios sólo implica los sueldos del ministro, los subsecretarios, el director de gabinete y el secretario general técnico.

Además, la titular de Hacienda explicó que "el Gobierno ha aprobado un decreto de estructura general que mantiene intactas las Secretarías de Estado con sus correspondientes dotaciones presupuestarias", por lo que habrá "vasos comunicantes entre ministerios y una reordenación del Gobierno que permita visibilizar y aupar las políticas de ciencia, transición ecológica, cultura y todas aquellas que nos van a permitir atender las demandas de los ciudadanos".

Por su parte, De las Heras indicó que los Presupuestos Generales del Estado "no contemplan ninguna de esas cuatro nuevas secciones que haya que crear" y que los nuevos departamentos generarán un "incremento del gasto corriente". "Tendrá que explicarles a sus compañeros de gabinete que los nuevos ministros tendrán que compartir sus sueldos, gabinetes, asesores, despachos, chóferes y un largo etcétera que tendrán que tener para ejercer sus función", añadió en tono irónico.

A estas afirmaciones Montero respondió que "el argumento no se sostiene". "¿Qué significa, que el gobierno del PP no impulsaba una política de la cultura; que no tenía partidas presupuestarias para la ciencia; que no se habían ocupado de la transición ecológica? Claro que no, significa que estaban en otros departamentos", afirmó.

19-JUN-18

