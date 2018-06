Economía.- La cesta de productos frescos se encarece un 4% hasta abril, impulsado por la fruta, los huevos y el pescado

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La cesta de la compra de productos frescos, valorada en 26.700 millones de euros, se ha encarecido casi un 4% hasta abril, impulsada por la fruta, los huevos y el pescado, según los datos del informe 'Frutas y verduras ante un consumidor más exigente', elaborado por Nielsen, que se ha presentado en el Congreso de Aecoc de Frutas y Hortalizas.

En concreto, las frutas con un incremento del 9,3% en precio, es el producto que más se ha hecho notar en la cartera del consumidor, seguido por los huevos (+8,7%) y el pescado (+7,2%).

El informe señala que esta subida de precios empieza a pasar factura a la demanda, que en el conjunto de los frescos registró una caída del 1,5% en este periodo y de la que son grandes responsables frutas y pescado, con descensos del 2,6% y del 8,2%, respectivamente, en su demanda.

La mayor parte de las categorías han experimentado en el último año un descenso de consumo por volumen, siendo el melón, el melocotón y el kiwi los más notables, con descensos en torno al 6,5% y el 7%, mientras que crecen las cerezas y picotas y la sandía, con incrementos a doble dígito y el plátano con casi un 9% más.

La consultora señala que con una cesta de frescos al alza en precios, la única que consigue mantener a raya la inflación es la verdura, que se abarató un 2,2% hasta abril, si bien las compras en volumen se mantuvieron estables.

Sin embargo, se observa un cambio de tendencia en algunas categorías como en las patatas, ya que en los últimos 12 meses su compra creció un 3,6%, pero entre enero y abril su consumo cayó un 9,8%, mientras que el pepino creció un 3,4% en el último año, pero registra un descenso del 9% en estos cuatro meses.

Además, si la bajada en conjunto de precio de las verduras y hortalizas no está repercutiendo en un aumento de su consumo es debido a la tendencia al alza de productos sustitutivos, sobre todo soluciones congeladas y refrigeradas.

De esta forma, las verduras congeladas crecieron un 3%, los salteados un 9%, los platos preparados congelados de base verdura un 9% y la verdura refrigerada un 12%, mientras que las ensaladas refrigeradas, que mueven ya cerca de 60 millones de euros, crecen a un ritmo del 12%.

El 'sales director' de Nielsen, Pedro J. Domínguez, ha avisado a la distribución las nuevas tendencias en el consumo en el 'retail" con el desarrollo de "soluciones 'on the go', como los 'kit meals', o bien platos preparados in situ para comer en el local, es decir, la hostelería dentro del libreservicio".

"Esto obligará a las secciones de fresco a innovar y a poner en valor atributos como salud y sostenibilidad para seguir manteniendo su lugar en la vida del consumidor", ha señalado Domínguez.