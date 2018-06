Economía/Finanzas.- Bankia cerrará 2018 con un beneficio "en el entorno" de los 800 millones, asegura Goirigolzarri

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Bankia cerrará este año con un beneficio "en el entorno" de los 800 millones de euros, según ha manifestado este martes el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, durante su comparecencia ante la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro.

Goirigolzarri ha realizado esta estimación al responder a la pregunta del portavoz de ERC, Joan Capdevila, sobre cuántos años necesitaba la entidad para poder amortizar los llamados DTA, créditos fiscales diferidos.

En este sentido, ha diferenciado entre los DTA 'monetizables', asegurados por los del Estado, y los 'no monetizables', que no lo están. "Desde el punto de vista del accionista de BANKIA (BKIA.MC ) del contribuyente, lo que les tiene que preocupar son los no monetizables. Pues bien, nosotros tenemos 1.800 millones, y este año Bankia ganará en el entorno de 800 millones", ha dicho.