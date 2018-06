Zapatero asegura que con la nueva ley de contratos del sector público "puede haber un antes y un después" para las personas con discapacidad

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero afirmó este martes que la nueva Ley de Contratos del Sector Público puede conllevar "un antes y un después" para las personas con discapacidad, así como para las víctimas de violencia de género y otros colectivos en riesgo de exclusión.

Zapatero, que también es presidente del Foro de la Contratación Socialmente Responsable, participó en un coloquio del Instituto Nacional de Administración Pública cuyo tema central fueron los compromisos sociales de la mencionada ley y su función como "herramienta para lograr una mayor eficiencia en la contratación pública".

Según el expresidente del Gobierno, el hecho de que dicha ley se apruebe supone la adquisición de "un compromiso inequívoco con la responsabilidad en la Administración pública". En opinión de Zapatero, la nueva norma puede "dar lugar a una nueva dimensión plenamente social del Estado y la administración" si se conjuga con "voluntad política".

En el coloquio también tomó parte la secretaria de Estado de Servicios Sociales, María Pilar Díaz, en el que fue su primer acto público tras su nombramiento el pasado 8 de junio. Díaz centró su discurso en las personas con discapacidad, recordando que "hay muchas personas que sufren y no pueden decirlo porque no están empoderadas". "Es un gran reto y no lo tenemos fácil porque el presupuesto es el que es, pero tenemos voluntad", aseveró la secretaria de Estado.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, incidió en la necesidad de aumentar la "permeabilidad en el sistema, que permita a las personas con discapacidad acceder a un empleo". Respecto a las movilizaciones sociales como las manifestaciones feministas del pasado 8 de marzo, Caballero señaló que "tenemos que estar en el ejercicio intelectual permanente para estar a la altura" de estos fenómenos.

Por último, la directora comercial de Galega de Economía Social, Raquel Alvite, defendió el papel del empleo como "aspecto fundamental para conseguir la integración en la sociedad". En cuanto a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, Alvite matizó que "tenemos que interiorizarla, pero está siendo un trabajo bastante lento". "La legislación parece bastante abierta y difícil de interpretar", según Alvite, quien aseguró estar "contenta, pero un poco escéptica" porque "sé que va a tardar mucho hasta que veamos resultados reales".

